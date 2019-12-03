كشفت مصادر أن هيئة الطيران المدني - ضمن برنامجها لتطوير المطارات وزيادة عدد الوجهات - أعادت رحلة جازان – القاهرة – جازان، واستئناف رحلاتها عبر طيران "النيل" بدءًا من هذه الليلة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًّا.
مصادر: هيئة الطيران المدني تعيد رحلة جازان - القاهرة عبر طيران "النيل"
بواقع 3 رحلات أسبوعيًّا ضمن برنامجها لتطوير المطارات وزيادة عدد الوجهات
كشفت مصادر أن هيئة الطيران المدني - ضمن برنامجها لتطوير المطارات وزيادة عدد الوجهات - أعادت رحلة جازان – القاهرة – جازان، واستئناف رحلاتها عبر طيران "النيل" بدءًا من هذه الليلة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًّا.هيئة الطيران المدني مطار جازان
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مصادر: هيئة الطيران المدني تعيد رحلة جازان - القاهرة عبر طيران "النيل"محمد المواسي سبق 2019-12-03
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:54 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
02:53 AM
مصادر: هيئة الطيران المدني تعيد رحلة جازان - القاهرة عبر طيران "النيل"
بواقع 3 رحلات أسبوعيًّا ضمن برنامجها لتطوير المطارات وزيادة عدد الوجهات
كشفت مصادر أن هيئة الطيران المدني - ضمن برنامجها لتطوير المطارات وزيادة عدد الوجهات - أعادت رحلة جازان – القاهرة – جازان، واستئناف رحلاتها عبر طيران "النيل" بدءًا من هذه الليلة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًّا.
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