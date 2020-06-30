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الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

منها 7 إصابات في العاصمة بكين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم؛ فيما لم تسجل أي وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في العاصمة بكين.

وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض، وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى 29 يونيو.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم؛ فيما لم تسجل أي وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في العاصمة بكين.

وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض، وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى 29 يونيو.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:23 AM

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

منها 7 إصابات في العاصمة بكين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم؛ فيما لم تسجل أي وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في العاصمة بكين.

وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض، وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى 29 يونيو.

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