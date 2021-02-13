النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل

ضوء أخضر من "الحقيل".. و"أمانة الشرقية" تعمل على إنهاء الإجراءات

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل؛ ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية في محافظة القطيف.

وذكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة تجري العمل حالياً على إنهاء الإجراءات كافة لترسية عقد المشروع على إحدى الشركات الوطنية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها.

وسيتضمن العقد مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، إضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية بما يسهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوّار وتعزيز عناصر جودة الحياة، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات النوعية.

وبهذه المناسبة، قدّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رئيس اللجنة الاستثمارية، خالص شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما وتوجيهاتهما السديدة التي أسهمت في تحقيق هذه المنجزات النوعية، ولوزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبد الله الحقيل، على حرصه ومتابعته الدائمة لتطوير القطاع البلدي.

وأكد "الجبير"، أن الأمانة مستمرة في إشراك المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمار بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.

يُذكر أن الأمانة تعمل على إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية لتكون الذراع الاستثمارية لها، كما أن الأمانة نجحت أيضاً في تحقيق مستهدفات وزارة المالية في الايرادات الاستثمارية للسنة الثالثة على التوالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل
سبق

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل؛ ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية في محافظة القطيف.

وذكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة تجري العمل حالياً على إنهاء الإجراءات كافة لترسية عقد المشروع على إحدى الشركات الوطنية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها.

وسيتضمن العقد مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، إضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية بما يسهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوّار وتعزيز عناصر جودة الحياة، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات النوعية.

وبهذه المناسبة، قدّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رئيس اللجنة الاستثمارية، خالص شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما وتوجيهاتهما السديدة التي أسهمت في تحقيق هذه المنجزات النوعية، ولوزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبد الله الحقيل، على حرصه ومتابعته الدائمة لتطوير القطاع البلدي.

وأكد "الجبير"، أن الأمانة مستمرة في إشراك المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمار بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.

يُذكر أن الأمانة تعمل على إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية لتكون الذراع الاستثمارية لها، كما أن الأمانة نجحت أيضاً في تحقيق مستهدفات وزارة المالية في الايرادات الاستثمارية للسنة الثالثة على التوالي.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
01:24 PM

اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل

ضوء أخضر من "الحقيل".. و"أمانة الشرقية" تعمل على إنهاء الإجراءات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
2,794

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل؛ ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية في محافظة القطيف.

وذكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة تجري العمل حالياً على إنهاء الإجراءات كافة لترسية عقد المشروع على إحدى الشركات الوطنية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها.

وسيتضمن العقد مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، إضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية بما يسهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوّار وتعزيز عناصر جودة الحياة، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات النوعية.

وبهذه المناسبة، قدّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رئيس اللجنة الاستثمارية، خالص شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما وتوجيهاتهما السديدة التي أسهمت في تحقيق هذه المنجزات النوعية، ولوزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبد الله الحقيل، على حرصه ومتابعته الدائمة لتطوير القطاع البلدي.

وأكد "الجبير"، أن الأمانة مستمرة في إشراك المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمار بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.

يُذكر أن الأمانة تعمل على إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية لتكون الذراع الاستثمارية لها، كما أن الأمانة نجحت أيضاً في تحقيق مستهدفات وزارة المالية في الايرادات الاستثمارية للسنة الثالثة على التوالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,492
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,745
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,456

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة