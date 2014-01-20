"الماجد": الأفلاج تسجل اليوم أقل درجة حرارة طيلة العام

قال: ابتداءً من بعد غدٍ سوف تبدأ في الارتفاع وتنقشع الموجة الباردة

كشف المهتم والمتابع لأحوال الطقس في الأفلاج، صالح الماجد؛ ‏أن درجة الحرارة سجلت اليوم أقل درجة طيلة العام، حيث وصلت درجة الحرارة في المناطق المكشوفة بالمحافظة وبعض مراكزها 3 إلى 5 ‏دراجات، ‏مشيراً إلى أن درجة الحرارة سوف ترتفع تدريجياً ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء .

وقال "الماجد" لـ"سبق": شهدت محافظة الأفلاج صباح اليوم الأحد أقل درجة حرارة طيلة العام، حيث وصلت إلى ثلاث درجات في الأماكن المكشوفة بينما سجلت ليل اليوم من 4 إلى 5 درجات .

وأضاف: ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء سوف تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع تدريجياً وتنقشع الموجة الباردة بالمنطقة نهاية الأسبوع الحالي ويعود الدفء يوم الجمعة القادمة، حيث ستصل درجة الحرارة الصغرى 14 والكبرى 23 درجة مئوية.