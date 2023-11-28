"سبق" ترعى مباراة لنجوم الأخضر القدامى ومنتخب أندية جازان

احتفالًا بالأطفال من ذوي الإعاقة ووسط دعم ومتابعة مسؤولي المنطقة

يسابق مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة جازان، الزمن، ووضع اللمسات النهائية للاحتفاء بالأطفال من ذوي الإعاقة؛ إذ تحول المركز إلى خلية نحل لا تهدأ، ومركز عملي يومي لمتابعة الخطط والاستعدادات، وتعزيز الحراك المجتمعي، وإبراز مبادرة النجوم على الوجه الأكمل، وسط دعم ومتابعة مسؤولي المنطقة والجمعية.



وتشتمل فعاليات مبادرة النجوم على مباراة استعراضية تجمع نجوم المنتخب السعودي القدامى ومنتخب نجوم أندية جازان، ومسيرة سيارات، واستعراض الخيول، ولوحة استعراضية لفرق متنوعة، ومقطوعة وطنية لأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، وعروض وسحوبات، وتكريم المشاركين.



وجدت مبادرة جمعية مركز الأطفال ذوي الإعاقة تفاعلًا مجتمعيًا كبيرًا لمشاركتهم، وسخرت الجمعية إمكاناتها للاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لهذا العام، والذي يتزامن أيضًا مع مرور 3 سنوات على افتتاح المركز، الذي يخدم أكثر من 150 طفلًا.



وتشارك 6 لجان نوعية في التنظيم، والترتيب، وأكثر من 650 منظمًا ومنظمة، و15 جهة داعمة ومشاركة.



من جانبه أكد مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان علي معتبي، أن العمل متواصل على قدم وساق لإبراز جهود الجمعية واحتفائهم بالأطفال المعاقين في يومهم العالمي، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل وفق خطط منهجية مدروسة وتحظى بدعم لا محدود، وأن المبادرة ستثمر في تحقيق إيجابيات كبيرة، ونجاحات متواصلة، والتي ستعود بالنفع والفائدة في خدمة الوطن عامة، ومنطقة جازان خاصة.