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"الدفاع المدني" و"الخدمات الطبية بوزارة الداخلية" تدشنان حملة "صحتكم أمننا"

تهدف لرفع مستوى التوعية بالوقاية من الأمراض المزمنة

دشَّن المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، والمدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، اليوم الاثنين 8 ذي القعدة 1441هـ، الموافق 29 يونيو2020، وعبر "الاتصال المرئي"، مبادرة توعوية مقدمة لمنسوبي الدفاع المدني بعنوان "صحتكم أمننا"، تستمر لمدة 10 أيام.

وأكد في كلمة بهذه المناسبة حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على صحة وسلامة منسوبي القطاع، ودعمه لكل المبادرات التي تهتم بنشر ثقافة الصحة من خلال الأخذ بالأسباب الوقائية لتجنيبهم الأمراض بشكل عام، والأمراض المزمنة بشكل خاص.

من جانبه، أكد المدير العام للخدمات الطبية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن بالرياض، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أن المبادرة تعد إحدى صور العمل والتعاون بين قطاعات وزارة الداخلية. وأضاف: "ستسهم في تعزيز ورفع مستوى الشراكة بين الدفاع المدني والإدارة العامة للخدمات الطبية ومستشفياتها -بإذن الله-، وذلك من خلال تقديم كوادرنا الطبية المتخصصة خدمات صحية مميزة، وإيصال رسائل توعوية تثقيفية عبر مختلف الوسائل، بما يخدم منسوبي الدفاع المدني".

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام للدفاع المدني للشؤون الإدارية، اللواء إبراهيم بن عبدالرحمن الفنتوخ، أن المبادرة تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة منسوبي الدفاع المدني في الميدان في مختلف مدن ومناطق السعودية، ورفع مستوى الوعي لديهم، فضلاً عن تعزيز سلوكياتهم الصحية الصحيحة للتعايش مع الأمراض المزمنة، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لمتطلباتهم طيلة أيام الحملة.

الجدير بالذكر أن برنامج المبادرة يتضمن تقديم أطباء في عدد من التخصصات محاضرات "عن بُعد" لمنسوبي الدفاع المدني، وخدمتهم عبر العيادات الافتراضية من خلال الرد على استفساراتهم هاتفيًّا، إضافة إلى تقديم نشرات تثقيفية ورسائل توعوية مرئية وصوتية ونصية، تغطي مواضيع طبية مختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" و"الخدمات الطبية بوزارة الداخلية" تدشنان حملة "صحتكم أمننا"
سبق

دشَّن المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، والمدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، اليوم الاثنين 8 ذي القعدة 1441هـ، الموافق 29 يونيو2020، وعبر "الاتصال المرئي"، مبادرة توعوية مقدمة لمنسوبي الدفاع المدني بعنوان "صحتكم أمننا"، تستمر لمدة 10 أيام.

وأكد في كلمة بهذه المناسبة حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على صحة وسلامة منسوبي القطاع، ودعمه لكل المبادرات التي تهتم بنشر ثقافة الصحة من خلال الأخذ بالأسباب الوقائية لتجنيبهم الأمراض بشكل عام، والأمراض المزمنة بشكل خاص.

من جانبه، أكد المدير العام للخدمات الطبية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن بالرياض، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أن المبادرة تعد إحدى صور العمل والتعاون بين قطاعات وزارة الداخلية. وأضاف: "ستسهم في تعزيز ورفع مستوى الشراكة بين الدفاع المدني والإدارة العامة للخدمات الطبية ومستشفياتها -بإذن الله-، وذلك من خلال تقديم كوادرنا الطبية المتخصصة خدمات صحية مميزة، وإيصال رسائل توعوية تثقيفية عبر مختلف الوسائل، بما يخدم منسوبي الدفاع المدني".

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام للدفاع المدني للشؤون الإدارية، اللواء إبراهيم بن عبدالرحمن الفنتوخ، أن المبادرة تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة منسوبي الدفاع المدني في الميدان في مختلف مدن ومناطق السعودية، ورفع مستوى الوعي لديهم، فضلاً عن تعزيز سلوكياتهم الصحية الصحيحة للتعايش مع الأمراض المزمنة، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لمتطلباتهم طيلة أيام الحملة.

الجدير بالذكر أن برنامج المبادرة يتضمن تقديم أطباء في عدد من التخصصات محاضرات "عن بُعد" لمنسوبي الدفاع المدني، وخدمتهم عبر العيادات الافتراضية من خلال الرد على استفساراتهم هاتفيًّا، إضافة إلى تقديم نشرات تثقيفية ورسائل توعوية مرئية وصوتية ونصية، تغطي مواضيع طبية مختلفة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:57 PM

"الدفاع المدني" و"الخدمات الطبية بوزارة الداخلية" تدشنان حملة "صحتكم أمننا"

تهدف لرفع مستوى التوعية بالوقاية من الأمراض المزمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشَّن المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، والمدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، اليوم الاثنين 8 ذي القعدة 1441هـ، الموافق 29 يونيو2020، وعبر "الاتصال المرئي"، مبادرة توعوية مقدمة لمنسوبي الدفاع المدني بعنوان "صحتكم أمننا"، تستمر لمدة 10 أيام.

وأكد في كلمة بهذه المناسبة حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على صحة وسلامة منسوبي القطاع، ودعمه لكل المبادرات التي تهتم بنشر ثقافة الصحة من خلال الأخذ بالأسباب الوقائية لتجنيبهم الأمراض بشكل عام، والأمراض المزمنة بشكل خاص.

من جانبه، أكد المدير العام للخدمات الطبية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن بالرياض، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أن المبادرة تعد إحدى صور العمل والتعاون بين قطاعات وزارة الداخلية. وأضاف: "ستسهم في تعزيز ورفع مستوى الشراكة بين الدفاع المدني والإدارة العامة للخدمات الطبية ومستشفياتها -بإذن الله-، وذلك من خلال تقديم كوادرنا الطبية المتخصصة خدمات صحية مميزة، وإيصال رسائل توعوية تثقيفية عبر مختلف الوسائل، بما يخدم منسوبي الدفاع المدني".

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام للدفاع المدني للشؤون الإدارية، اللواء إبراهيم بن عبدالرحمن الفنتوخ، أن المبادرة تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة منسوبي الدفاع المدني في الميدان في مختلف مدن ومناطق السعودية، ورفع مستوى الوعي لديهم، فضلاً عن تعزيز سلوكياتهم الصحية الصحيحة للتعايش مع الأمراض المزمنة، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لمتطلباتهم طيلة أيام الحملة.

الجدير بالذكر أن برنامج المبادرة يتضمن تقديم أطباء في عدد من التخصصات محاضرات "عن بُعد" لمنسوبي الدفاع المدني، وخدمتهم عبر العيادات الافتراضية من خلال الرد على استفساراتهم هاتفيًّا، إضافة إلى تقديم نشرات تثقيفية ورسائل توعوية مرئية وصوتية ونصية، تغطي مواضيع طبية مختلفة.

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