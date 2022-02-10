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10 مواقع مشمولة.. "البلديات" تحدد موعداً لبدء تسوير الأراضي الفضاء بجدة

منها "طريق الكورنيش مـن حـي التيسير شرقاً إلى كورنيش الحمراء غرباً"

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأول من يوليو المقبل من العام الحالي 2022 لبدء تطبيق تسوير الأراضي الفضاء المشمولة بقرار التسوير في مرحلته الأولى بمحافظة جدة.

وحددت المواقع بمدينة جدة على النحو التالي:

1- طريق الملك عبدالله مـن قـويـزة شرقاً إلى ميدان السارية غرباً.

2- طريق الأمير محمـد بـن عبدالعزيـز مـن تقاطع طريق الحرمين شرقاً إلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز.

3- شارع صاري مـن تقاطعـه مـع طريـق الأمير ماجد شرقاً إلى طريق الكورنيش غرباً.

4- شارع حراء مـن تقاطع طريق الحرمين شرقاً إلى تقاطع طريق الأمير فيصـل بن فهد غرباً.

5- طريق الأمير ماجـد مـن مطـار المـلـك عبدالعزيز الدولي شمالاً حتـى طريـق الفلاح جنوباً.

6- طريق الملك فهـد مـن تقاطع طريـق النزهـة شـمالاً حتـى تقاطـع طريـق الأندلس جنوباً.

7- طريق الكورنيـش مـن حـي التيسير شرقاً إلى كورنيش الحمراء غرباً.

8- طريق المدينـة مـن تقاطـع كوبري طريق الملك سعود شـمالاً حتـى ميدان البيعة جنوباً.

9- طريق الملك عبدالعزيز من دوار الجمل شمالاً حتـى تقاطع طريق الأندلس مع طريق المدينة جنوباً.

10- طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيـز مـن حي البساتين شمالاً حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز جنوباً.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 مواقع مشمولة.. "البلديات" تحدد موعداً لبدء تسوير الأراضي الفضاء بجدة
سبق

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأول من يوليو المقبل من العام الحالي 2022 لبدء تطبيق تسوير الأراضي الفضاء المشمولة بقرار التسوير في مرحلته الأولى بمحافظة جدة.

وحددت المواقع بمدينة جدة على النحو التالي:

1- طريق الملك عبدالله مـن قـويـزة شرقاً إلى ميدان السارية غرباً.

2- طريق الأمير محمـد بـن عبدالعزيـز مـن تقاطع طريق الحرمين شرقاً إلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز.

3- شارع صاري مـن تقاطعـه مـع طريـق الأمير ماجد شرقاً إلى طريق الكورنيش غرباً.

4- شارع حراء مـن تقاطع طريق الحرمين شرقاً إلى تقاطع طريق الأمير فيصـل بن فهد غرباً.

5- طريق الأمير ماجـد مـن مطـار المـلـك عبدالعزيز الدولي شمالاً حتـى طريـق الفلاح جنوباً.

6- طريق الملك فهـد مـن تقاطع طريـق النزهـة شـمالاً حتـى تقاطـع طريـق الأندلس جنوباً.

7- طريق الكورنيـش مـن حـي التيسير شرقاً إلى كورنيش الحمراء غرباً.

8- طريق المدينـة مـن تقاطـع كوبري طريق الملك سعود شـمالاً حتـى ميدان البيعة جنوباً.

9- طريق الملك عبدالعزيز من دوار الجمل شمالاً حتـى تقاطع طريق الأندلس مع طريق المدينة جنوباً.

10- طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيـز مـن حي البساتين شمالاً حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز جنوباً.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:48 PM

10 مواقع مشمولة.. "البلديات" تحدد موعداً لبدء تسوير الأراضي الفضاء بجدة

منها "طريق الكورنيش مـن حـي التيسير شرقاً إلى كورنيش الحمراء غرباً"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,677

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأول من يوليو المقبل من العام الحالي 2022 لبدء تطبيق تسوير الأراضي الفضاء المشمولة بقرار التسوير في مرحلته الأولى بمحافظة جدة.

وحددت المواقع بمدينة جدة على النحو التالي:

1- طريق الملك عبدالله مـن قـويـزة شرقاً إلى ميدان السارية غرباً.

2- طريق الأمير محمـد بـن عبدالعزيـز مـن تقاطع طريق الحرمين شرقاً إلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز.

3- شارع صاري مـن تقاطعـه مـع طريـق الأمير ماجد شرقاً إلى طريق الكورنيش غرباً.

4- شارع حراء مـن تقاطع طريق الحرمين شرقاً إلى تقاطع طريق الأمير فيصـل بن فهد غرباً.

5- طريق الأمير ماجـد مـن مطـار المـلـك عبدالعزيز الدولي شمالاً حتـى طريـق الفلاح جنوباً.

6- طريق الملك فهـد مـن تقاطع طريـق النزهـة شـمالاً حتـى تقاطـع طريـق الأندلس جنوباً.

7- طريق الكورنيـش مـن حـي التيسير شرقاً إلى كورنيش الحمراء غرباً.

8- طريق المدينـة مـن تقاطـع كوبري طريق الملك سعود شـمالاً حتـى ميدان البيعة جنوباً.

9- طريق الملك عبدالعزيز من دوار الجمل شمالاً حتـى تقاطع طريق الأندلس مع طريق المدينة جنوباً.

10- طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيـز مـن حي البساتين شمالاً حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز جنوباً.

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