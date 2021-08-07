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شاهد.. وزير الرياضة يساند البطل طارق حامدي من داخل الملعب

بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بين تركي الفيصل؛ ونائبه الأمير فهد بن جلوي؛ لمساندة نجم المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي؛ إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنتونيو اسبينوس؛ ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وكان اللاعب السعودي طارق حامدي؛ قد حقّق أول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1" ويستعد لنزاله الثالث أمام الإيراني بعد قليل.

وخسر حامدي؛ النزال الأوّل أمام الكرواتي إيفان بنتيجة '2 / 3'.

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده؛ والكندي دانيال جيسينسكي؛ والأمريكي براين آر؛ والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزيْن الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد.. وزير الرياضة يساند البطل طارق حامدي من داخل الملعب
سبق

حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بين تركي الفيصل؛ ونائبه الأمير فهد بن جلوي؛ لمساندة نجم المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي؛ إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنتونيو اسبينوس؛ ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وكان اللاعب السعودي طارق حامدي؛ قد حقّق أول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1" ويستعد لنزاله الثالث أمام الإيراني بعد قليل.

وخسر حامدي؛ النزال الأوّل أمام الكرواتي إيفان بنتيجة '2 / 3'.

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده؛ والكندي دانيال جيسينسكي؛ والأمريكي براين آر؛ والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزيْن الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
12:56 PM

شاهد.. وزير الرياضة يساند البطل طارق حامدي من داخل الملعب

بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بين تركي الفيصل؛ ونائبه الأمير فهد بن جلوي؛ لمساندة نجم المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي؛ إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنتونيو اسبينوس؛ ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وكان اللاعب السعودي طارق حامدي؛ قد حقّق أول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1" ويستعد لنزاله الثالث أمام الإيراني بعد قليل.

وخسر حامدي؛ النزال الأوّل أمام الكرواتي إيفان بنتيجة '2 / 3'.

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده؛ والكندي دانيال جيسينسكي؛ والأمريكي براين آر؛ والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزيْن الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.

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