شاهد.. وزير الرياضة يساند البطل طارق حامدي من داخل الملعب
بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بين تركي الفيصل؛ ونائبه الأمير فهد بن جلوي؛ لمساندة نجم المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي؛ إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنتونيو اسبينوس؛ ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.
وكان اللاعب السعودي طارق حامدي؛ قد حقّق أول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1" ويستعد لنزاله الثالث أمام الإيراني بعد قليل.
شاهد.. وزير الرياضة يساند البطل طارق حامدي من داخل الملعب
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-07
حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بين تركي الفيصل؛ ونائبه الأمير فهد بن جلوي؛ لمساندة نجم المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي؛ إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنتونيو اسبينوس؛ ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.
وكان اللاعب السعودي طارق حامدي؛ قد حقّق أول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1" ويستعد لنزاله الثالث أمام الإيراني بعد قليل.
حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بين تركي الفيصل؛ ونائبه الأمير فهد بن جلوي؛ لمساندة نجم المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي؛ إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنتونيو اسبينوس؛ ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.
وكان اللاعب السعودي طارق حامدي؛ قد حقّق أول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1" ويستعد لنزاله الثالث أمام الإيراني بعد قليل.