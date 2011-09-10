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"الشؤون الإسلامية" تضع لوحات تعريفية عن المسابقة الدولية بمكة

التصفيات النهائية تختتم الليلة والجوائز مليون و185 ألفاً

وضعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41، لوحات تعريفية وترحيبية على طرقات مكة المكرمة, تحمل عبارات الاحتفاء والترحيب بالمشاركين في المسابقة الدولية، والبالغ عددهم 146 متسابقاً يمثلون 103 دول من مختلف قارات العالم.

وضمّت اللوحات الترحيبية والتعريفية صوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بأشكال جمالية ومختلفة الألوان وضعت في طرقات مكة المكرمة ومداخلها بأماكن متفرقة، وعلى سكن المتسابقين، بعبارات التهنئة بحضورهم ومشاركتهم في المسابقة الدولية، مما يضفي البهجة والسرور على نفوس الضيوف الكرام من مختلف دول العالم.

وتختتم التصفيات النهائية للمسابقة الدولية في دورتها الحادية والأربعين، اليوم الاثنين بالمسجد الحرام، وسيكون -بإذن الله تعالى- الحفل الختامي في يوم الأربعاء المقبل –بمشيئة الله تعالى- بالمسجد الحرام، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وسيكرم من خلاله الفائزون في أفرع المسابقة الأربعة بجوائز نقدية تصل إلى مليون ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

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"الشؤون الإسلامية" تضع لوحات تعريفية عن المسابقة الدولية بمكة
سبق

وضعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41، لوحات تعريفية وترحيبية على طرقات مكة المكرمة, تحمل عبارات الاحتفاء والترحيب بالمشاركين في المسابقة الدولية، والبالغ عددهم 146 متسابقاً يمثلون 103 دول من مختلف قارات العالم.

وضمّت اللوحات الترحيبية والتعريفية صوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بأشكال جمالية ومختلفة الألوان وضعت في طرقات مكة المكرمة ومداخلها بأماكن متفرقة، وعلى سكن المتسابقين، بعبارات التهنئة بحضورهم ومشاركتهم في المسابقة الدولية، مما يضفي البهجة والسرور على نفوس الضيوف الكرام من مختلف دول العالم.

وتختتم التصفيات النهائية للمسابقة الدولية في دورتها الحادية والأربعين، اليوم الاثنين بالمسجد الحرام، وسيكون -بإذن الله تعالى- الحفل الختامي في يوم الأربعاء المقبل –بمشيئة الله تعالى- بالمسجد الحرام، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وسيكرم من خلاله الفائزون في أفرع المسابقة الأربعة بجوائز نقدية تصل إلى مليون ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:31 PM

"الشؤون الإسلامية" تضع لوحات تعريفية عن المسابقة الدولية بمكة

التصفيات النهائية تختتم الليلة والجوائز مليون و185 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وضعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41، لوحات تعريفية وترحيبية على طرقات مكة المكرمة, تحمل عبارات الاحتفاء والترحيب بالمشاركين في المسابقة الدولية، والبالغ عددهم 146 متسابقاً يمثلون 103 دول من مختلف قارات العالم.

وضمّت اللوحات الترحيبية والتعريفية صوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بأشكال جمالية ومختلفة الألوان وضعت في طرقات مكة المكرمة ومداخلها بأماكن متفرقة، وعلى سكن المتسابقين، بعبارات التهنئة بحضورهم ومشاركتهم في المسابقة الدولية، مما يضفي البهجة والسرور على نفوس الضيوف الكرام من مختلف دول العالم.

وتختتم التصفيات النهائية للمسابقة الدولية في دورتها الحادية والأربعين، اليوم الاثنين بالمسجد الحرام، وسيكون -بإذن الله تعالى- الحفل الختامي في يوم الأربعاء المقبل –بمشيئة الله تعالى- بالمسجد الحرام، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وسيكرم من خلاله الفائزون في أفرع المسابقة الأربعة بجوائز نقدية تصل إلى مليون ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

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