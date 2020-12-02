هيمن الضباب على أجواء العاصمة الرياض صباح اليوم في أجواء غائمة تزامنت مع هطولات خفيفة بمواقع عدة. وفي وقت سابق اليوم، نبهت "الأرصاد" من حالة امطار وضباب بمنطقة الرياض في حالة تشمل معظم محافظات المنطقة بما فيها "العاصمة". وقالت الأرصاد: تصحب الحالة برياح سطحية نشطة وتدنّ في مدى الرؤية وبدأت الثالثة فجر الأربعاء وتستمر للثامنة مساء اليوم.

شاهد.. هكذا بدت الرياض صباح اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-02 هيمن الضباب على أجواء العاصمة الرياض صباح اليوم في أجواء غائمة تزامنت مع هطولات خفيفة بمواقع عدة.



وفي وقت سابق اليوم، نبهت "الأرصاد" من حالة امطار وضباب بمنطقة الرياض في حالة تشمل معظم محافظات المنطقة بما فيها "العاصمة".



وقالت الأرصاد: تصحب الحالة برياح سطحية نشطة وتدنّ في مدى الرؤية وبدأت الثالثة فجر الأربعاء وتستمر للثامنة مساء اليوم.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 02:35 PM

شاهد.. هكذا بدت الرياض صباح اليوم حالة بدأت الـ3 فجراً وتتواصل إلى 8 مساءً





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هيمن الضباب على أجواء العاصمة الرياض صباح اليوم في أجواء غائمة تزامنت مع هطولات خفيفة بمواقع عدة.



وفي وقت سابق اليوم، نبهت "الأرصاد" من حالة امطار وضباب بمنطقة الرياض في حالة تشمل معظم محافظات المنطقة بما فيها "العاصمة".



وقالت الأرصاد: تصحب الحالة برياح سطحية نشطة وتدنّ في مدى الرؤية وبدأت الثالثة فجر الأربعاء وتستمر للثامنة مساء اليوم.