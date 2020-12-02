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شاهد.. هكذا بدت الرياض صباح اليوم

حالة بدأت الـ3 فجراً وتتواصل إلى 8 مساءً

هيمن الضباب على أجواء العاصمة الرياض صباح اليوم في أجواء غائمة تزامنت مع هطولات خفيفة بمواقع عدة.

وفي وقت سابق اليوم، نبهت "الأرصاد" من حالة امطار وضباب بمنطقة الرياض في حالة تشمل معظم محافظات المنطقة بما فيها "العاصمة".

وقالت الأرصاد: تصحب الحالة برياح سطحية نشطة وتدنّ في مدى الرؤية وبدأت الثالثة فجر الأربعاء وتستمر للثامنة مساء اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. هكذا بدت الرياض صباح اليوم
سبق

هيمن الضباب على أجواء العاصمة الرياض صباح اليوم في أجواء غائمة تزامنت مع هطولات خفيفة بمواقع عدة.

وفي وقت سابق اليوم، نبهت "الأرصاد" من حالة امطار وضباب بمنطقة الرياض في حالة تشمل معظم محافظات المنطقة بما فيها "العاصمة".

وقالت الأرصاد: تصحب الحالة برياح سطحية نشطة وتدنّ في مدى الرؤية وبدأت الثالثة فجر الأربعاء وتستمر للثامنة مساء اليوم.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
02:35 PM

شاهد.. هكذا بدت الرياض صباح اليوم

حالة بدأت الـ3 فجراً وتتواصل إلى 8 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,044

هيمن الضباب على أجواء العاصمة الرياض صباح اليوم في أجواء غائمة تزامنت مع هطولات خفيفة بمواقع عدة.

وفي وقت سابق اليوم، نبهت "الأرصاد" من حالة امطار وضباب بمنطقة الرياض في حالة تشمل معظم محافظات المنطقة بما فيها "العاصمة".

وقالت الأرصاد: تصحب الحالة برياح سطحية نشطة وتدنّ في مدى الرؤية وبدأت الثالثة فجر الأربعاء وتستمر للثامنة مساء اليوم.

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