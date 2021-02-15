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تسمية أحد شوارع الخبر باسم "الثنيان"

تقديراً وعرفاناً لما قدّمه في خدمة الوطن

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتسمية أحد الشوارع الرئيسية بحاضرة الدمام، باسم الراحل محافظ محافظة الخبر السابق عبدالرحمن بن سليمان الثنيان، رحمه الله؛ تقديراً وعرفاناً لما قدمه في خدمة الوطن على مدى السنوات الماضية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة قامت بتسمية شارع في حي الهدا باسم المغفور له؛ إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية.

أمير المنطقة الشرقية الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسمية أحد شوارع الخبر باسم "الثنيان"
سبق

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتسمية أحد الشوارع الرئيسية بحاضرة الدمام، باسم الراحل محافظ محافظة الخبر السابق عبدالرحمن بن سليمان الثنيان، رحمه الله؛ تقديراً وعرفاناً لما قدمه في خدمة الوطن على مدى السنوات الماضية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة قامت بتسمية شارع في حي الهدا باسم المغفور له؛ إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
03:22 PM

تسمية أحد شوارع الخبر باسم "الثنيان"

تقديراً وعرفاناً لما قدّمه في خدمة الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتسمية أحد الشوارع الرئيسية بحاضرة الدمام، باسم الراحل محافظ محافظة الخبر السابق عبدالرحمن بن سليمان الثنيان، رحمه الله؛ تقديراً وعرفاناً لما قدمه في خدمة الوطن على مدى السنوات الماضية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة قامت بتسمية شارع في حي الهدا باسم المغفور له؛ إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية.

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