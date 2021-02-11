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1375 ريالاً للطن.. اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين

"الحبوب": في ضوء المراجعة الدورية الجارية لتطورات الأسعار الدولية

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته يوم أمس على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الحالي 1442 - 1443 ه - 2021 م بـ 1375 ريالاً للطن، وذلك في ضوء المراجعة الدورية التي تجريها المؤسسة لتطورات الأسعار الدولية للقمح.

المؤسسة العامة للحبوب القمح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1375 ريالاً للطن.. اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته يوم أمس على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الحالي 1442 - 1443 ه - 2021 م بـ 1375 ريالاً للطن، وذلك في ضوء المراجعة الدورية التي تجريها المؤسسة لتطورات الأسعار الدولية للقمح.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
11:53 AM

1375 ريالاً للطن.. اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين

"الحبوب": في ضوء المراجعة الدورية الجارية لتطورات الأسعار الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته يوم أمس على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الحالي 1442 - 1443 ه - 2021 م بـ 1375 ريالاً للطن، وذلك في ضوء المراجعة الدورية التي تجريها المؤسسة لتطورات الأسعار الدولية للقمح.

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