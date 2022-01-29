النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النمر": قياس مستوى الدهون في الدم ضروري لمن هم فوق سن العشرين

نصح بالمتابعة الدورية في حال كانت طبيعية واتباع إرشادات الطبيب المعالج

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، كل مَن تخطى عمره 20 عامًا، بضرورة قياس مستوى الدهون في الدم.

ولفت "النمر" في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن الاطمئنان على مستوى الدهون في الدم -في حال كان طبيعيًّا- يكون بشكل دوري مرة كل ٥ سنوات.. أما المريض فحسب ما يراه الطبيب المتابع لحالته.

وحدد "النمر" في تغريدات سابقة له، أنواع الدهون الثلاثية الموجودة في الدم، وطريقة تكونها عند تناول الطعام؛ حيث يُحوّل جسمك أي سعرات حرارية لا يحتاج إلى استخدامها على الفور إلى دهون ثلاثية تُخَزَّن في الخلايا الدهني.. وفي وقت لاحق، تطلق الهرمونات الدهون الثلاثية للإمداد بالطاقة بين الوجبات.

وأضاف: إذا كنت تأكل أكثر من السعرات الحرارية التي تحرقها بانتظام، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات؛ فقد يكون لديك معدل مرتفع من الدهون الثلاثية (فرط ثلاثي غليسريد الدم).

وميز "النمر" بين الدهون الثلاثية والكوليسترول؛ مشيرًا إلى أن كليهما أنواع منفصلة من الدهون التي تسري في الدم، فهي تخزن السعرات الحرارية غير المستخدمة وتزود الجسم بالطاقة؛ بينما يستخدم الكوليسترول لبناء الخلايا وهرمونات معينة.

وقال: يمكن أن يساهم ارتفاع الدهون الثلاثية في تصلب الشرايين أو زيادة سُمك جدران الشريان؛ مما يزيد من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، وأزمة قلبية، وأحد أمراض القلب، كما يمكن أن يؤدي الارتفاع الشديد في الدهون الثلاثية إلى الإصابة بالتهاب حاد في البنكرياس (التهاب البنكرياس). وفق ما نشرته صحيفة "المواطن".

وتابع استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين: غالبًا ما يكون ارتفاع الدهون الثلاثية علامة على حالات أخرى تزيد من مخاطر الإصابة بأحد أمراض القلب والسكتة الدماغية، ومن بينها السمنة ومتلازمة الأيض، وهي مجموعة من الحالات التي تتضمن كمية كبيرة جدًّا من الدهون الموجودة حول الخصر، وضغط الدم المرتفع، وارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية.

خالد النمر أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدهون الدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النمر": قياس مستوى الدهون في الدم ضروري لمن هم فوق سن العشرين
سبق

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، كل مَن تخطى عمره 20 عامًا، بضرورة قياس مستوى الدهون في الدم.

ولفت "النمر" في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن الاطمئنان على مستوى الدهون في الدم -في حال كان طبيعيًّا- يكون بشكل دوري مرة كل ٥ سنوات.. أما المريض فحسب ما يراه الطبيب المتابع لحالته.

وحدد "النمر" في تغريدات سابقة له، أنواع الدهون الثلاثية الموجودة في الدم، وطريقة تكونها عند تناول الطعام؛ حيث يُحوّل جسمك أي سعرات حرارية لا يحتاج إلى استخدامها على الفور إلى دهون ثلاثية تُخَزَّن في الخلايا الدهني.. وفي وقت لاحق، تطلق الهرمونات الدهون الثلاثية للإمداد بالطاقة بين الوجبات.

وأضاف: إذا كنت تأكل أكثر من السعرات الحرارية التي تحرقها بانتظام، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات؛ فقد يكون لديك معدل مرتفع من الدهون الثلاثية (فرط ثلاثي غليسريد الدم).

وميز "النمر" بين الدهون الثلاثية والكوليسترول؛ مشيرًا إلى أن كليهما أنواع منفصلة من الدهون التي تسري في الدم، فهي تخزن السعرات الحرارية غير المستخدمة وتزود الجسم بالطاقة؛ بينما يستخدم الكوليسترول لبناء الخلايا وهرمونات معينة.

وقال: يمكن أن يساهم ارتفاع الدهون الثلاثية في تصلب الشرايين أو زيادة سُمك جدران الشريان؛ مما يزيد من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، وأزمة قلبية، وأحد أمراض القلب، كما يمكن أن يؤدي الارتفاع الشديد في الدهون الثلاثية إلى الإصابة بالتهاب حاد في البنكرياس (التهاب البنكرياس). وفق ما نشرته صحيفة "المواطن".

وتابع استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين: غالبًا ما يكون ارتفاع الدهون الثلاثية علامة على حالات أخرى تزيد من مخاطر الإصابة بأحد أمراض القلب والسكتة الدماغية، ومن بينها السمنة ومتلازمة الأيض، وهي مجموعة من الحالات التي تتضمن كمية كبيرة جدًّا من الدهون الموجودة حول الخصر، وضغط الدم المرتفع، وارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:16 PM

"النمر": قياس مستوى الدهون في الدم ضروري لمن هم فوق سن العشرين

نصح بالمتابعة الدورية في حال كانت طبيعية واتباع إرشادات الطبيب المعالج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
260

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، كل مَن تخطى عمره 20 عامًا، بضرورة قياس مستوى الدهون في الدم.

ولفت "النمر" في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن الاطمئنان على مستوى الدهون في الدم -في حال كان طبيعيًّا- يكون بشكل دوري مرة كل ٥ سنوات.. أما المريض فحسب ما يراه الطبيب المتابع لحالته.

وحدد "النمر" في تغريدات سابقة له، أنواع الدهون الثلاثية الموجودة في الدم، وطريقة تكونها عند تناول الطعام؛ حيث يُحوّل جسمك أي سعرات حرارية لا يحتاج إلى استخدامها على الفور إلى دهون ثلاثية تُخَزَّن في الخلايا الدهني.. وفي وقت لاحق، تطلق الهرمونات الدهون الثلاثية للإمداد بالطاقة بين الوجبات.

وأضاف: إذا كنت تأكل أكثر من السعرات الحرارية التي تحرقها بانتظام، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات؛ فقد يكون لديك معدل مرتفع من الدهون الثلاثية (فرط ثلاثي غليسريد الدم).

وميز "النمر" بين الدهون الثلاثية والكوليسترول؛ مشيرًا إلى أن كليهما أنواع منفصلة من الدهون التي تسري في الدم، فهي تخزن السعرات الحرارية غير المستخدمة وتزود الجسم بالطاقة؛ بينما يستخدم الكوليسترول لبناء الخلايا وهرمونات معينة.

وقال: يمكن أن يساهم ارتفاع الدهون الثلاثية في تصلب الشرايين أو زيادة سُمك جدران الشريان؛ مما يزيد من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، وأزمة قلبية، وأحد أمراض القلب، كما يمكن أن يؤدي الارتفاع الشديد في الدهون الثلاثية إلى الإصابة بالتهاب حاد في البنكرياس (التهاب البنكرياس). وفق ما نشرته صحيفة "المواطن".

وتابع استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين: غالبًا ما يكون ارتفاع الدهون الثلاثية علامة على حالات أخرى تزيد من مخاطر الإصابة بأحد أمراض القلب والسكتة الدماغية، ومن بينها السمنة ومتلازمة الأيض، وهي مجموعة من الحالات التي تتضمن كمية كبيرة جدًّا من الدهون الموجودة حول الخصر، وضغط الدم المرتفع، وارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,007
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,775
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,934
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,775

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة