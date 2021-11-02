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قبل موقعة النصر.. الشباب يحصد جوائز الأفضلية في دوري المحترفين

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الشباب، والنجم عبدالرحمن غريب لاعب نادي الأهلي، وحارس نادي الشباب فواز القرني، وواعد نادي الشباب أيضًا متعب الحربي، في حصد جوائز الأفضلية لشهر أكتوبر لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات 8, 9, 10.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني الذي يضم كلًّا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل موقعة النصر.. الشباب يحصد جوائز الأفضلية في دوري المحترفين
سبق

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الشباب، والنجم عبدالرحمن غريب لاعب نادي الأهلي، وحارس نادي الشباب فواز القرني، وواعد نادي الشباب أيضًا متعب الحربي، في حصد جوائز الأفضلية لشهر أكتوبر لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات 8, 9, 10.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني الذي يضم كلًّا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
05:20 PM

قبل موقعة النصر.. الشباب يحصد جوائز الأفضلية في دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الشباب، والنجم عبدالرحمن غريب لاعب نادي الأهلي، وحارس نادي الشباب فواز القرني، وواعد نادي الشباب أيضًا متعب الحربي، في حصد جوائز الأفضلية لشهر أكتوبر لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات 8, 9, 10.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني الذي يضم كلًّا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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