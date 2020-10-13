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"الأرصاد" تنبِّه منطقة تبوك بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل محافظة الوجه.. وتستمر حتى السابعة من صباح الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

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"الأرصاد" تنبِّه منطقة تبوك بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:05 AM

"الأرصاد" تنبِّه منطقة تبوك بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل محافظة الوجه.. وتستمر حتى السابعة من صباح الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

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