"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
قال: الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى 5 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-09
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
08:35 AM
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
قال: الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى 5 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.