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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

قال: الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى 5 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
08:35 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

قال: الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى 5 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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