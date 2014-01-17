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الرئيس الصيني يحذر من عواقب كارثية لأي مواجهة عالمية

"بينج" طالب بعدم تسييس القضايا الاقتصادية

حذر الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الاثنين)، خلال كلمته الافتراضية في منتدى "دافوس" من عواقب كارثية لأي مواجهة عالمية.

وقال "بينج": "إن على دول العالم الالتزام بالحوار ورفض كافة أشكال الحمائية والهيمنة والعنف"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن السياسات الأحادية والعنيفة لا تحمي من ينتهجها، ولا يجب تسييس القضايا الاقتصادية، ولا بد من التعاون على ردم الهوة التكنولوجية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الصيني يحذر من عواقب كارثية لأي مواجهة عالمية
سبق

حذر الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الاثنين)، خلال كلمته الافتراضية في منتدى "دافوس" من عواقب كارثية لأي مواجهة عالمية.

وقال "بينج": "إن على دول العالم الالتزام بالحوار ورفض كافة أشكال الحمائية والهيمنة والعنف"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن السياسات الأحادية والعنيفة لا تحمي من ينتهجها، ولا يجب تسييس القضايا الاقتصادية، ولا بد من التعاون على ردم الهوة التكنولوجية".

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:16 PM

الرئيس الصيني يحذر من عواقب كارثية لأي مواجهة عالمية

"بينج" طالب بعدم تسييس القضايا الاقتصادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الاثنين)، خلال كلمته الافتراضية في منتدى "دافوس" من عواقب كارثية لأي مواجهة عالمية.

وقال "بينج": "إن على دول العالم الالتزام بالحوار ورفض كافة أشكال الحمائية والهيمنة والعنف"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن السياسات الأحادية والعنيفة لا تحمي من ينتهجها، ولا يجب تسييس القضايا الاقتصادية، ولا بد من التعاون على ردم الهوة التكنولوجية".

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