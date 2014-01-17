الرئيس الصيني يحذر من عواقب كارثية لأي مواجهة عالمية

"بينج" طالب بعدم تسييس القضايا الاقتصادية

حذر الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الاثنين)، خلال كلمته الافتراضية في منتدى "دافوس" من عواقب كارثية لأي مواجهة عالمية.

وقال "بينج": "إن على دول العالم الالتزام بالحوار ورفض كافة أشكال الحمائية والهيمنة والعنف"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن السياسات الأحادية والعنيفة لا تحمي من ينتهجها، ولا يجب تسييس القضايا الاقتصادية، ولا بد من التعاون على ردم الهوة التكنولوجية".