الرائد: "تقنية الفيديو" سلبتنا حقوقنا.. والحكم تجاهل جزائياتنا أمام التعاون

استغربت إدارة نادي الرائد، تكرار الأخطاء الفادحة التي أضرّت بالفريق في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت، في بيان: "شاهدنا والجميع منذ انطلاقة الدوري هذا الموسم، ما تعرض له فريق الرائد في الجولات السابقة من أخطاء تحكيمية فادحة، أضرت بنتائج الفريق ورصيده النقطي، والتي تكررت للأسف في أكثر من مباراة، كان آخرها مباراتنا المؤجلة أمام التعاون، التي سلبت فيها حقوق الرائد المستحقة بتجاهل حكم الساحة ثلاث ركلات جزاء للفريق".

وأضاف: كما يزداد تساؤلنا وتعجبنا من الأخطاء المتكررة لنظام VAR، خلال إدارة المباريات، وعدم الجودة في نقل اللقطات الكافية للحكام في المباراة في الوقت المحدد للحالة؛ مما يسبب غموضًا بالحالة لدى الحكم، وكذلك مخرج مباريات الرائد التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، كما حدث في مباراتنا مع التعاون، وغيرها من المباريات السابقة".

وأوضح: "تكون الإعادة الواضحة للحالة وصحتها بعد مرور عدة دقائق، عبر كاميرات الناقل الرسمي؛ مما تسبب في منع الرائد من الحصول على حقوقه المشروعة في المباراة".