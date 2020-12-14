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الشرط الجزائي.. "معضلة " النصر لإنهاء خدمات " فيتوريا"

لازالت إدارة نادي النصر تبحث عن حل لإنهاء خدمات المدير الفني للفريق الكروي الأول البرتغالي "فيتوريا " بالتراضي، بعد تردي نتائج الفريق منذ انطلاق منافسات الموسم الرياضي الحالي، كما أن الفريق يقبع في المركز الـ 15 في سلم ترتيب فرق الدوري وبرصيد 4 نقاط فقط، بعد مرور 8 جولات .

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن على إدارة النصر توفير مبلغ 30 مليون ريال يمثل الشرط الجزائي في عقد المدرب .
وقالت الصحيفة: "الإدارة كثفت اتصالاتها عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام الأهلي، بأكثر من شخصية نصراوية معتبرة بمحاولة تسديد الشرط الجزائي للمدرب الذي يصل إلى حوالي 30 مليوناً، وكيفية التخلص من المبلغ الكبير".
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرائد، الأربعاء المقبل في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021 .

نادي النصر فيتوريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشرط الجزائي.. "معضلة " النصر لإنهاء خدمات " فيتوريا"
سبق

لازالت إدارة نادي النصر تبحث عن حل لإنهاء خدمات المدير الفني للفريق الكروي الأول البرتغالي "فيتوريا " بالتراضي، بعد تردي نتائج الفريق منذ انطلاق منافسات الموسم الرياضي الحالي، كما أن الفريق يقبع في المركز الـ 15 في سلم ترتيب فرق الدوري وبرصيد 4 نقاط فقط، بعد مرور 8 جولات .

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن على إدارة النصر توفير مبلغ 30 مليون ريال يمثل الشرط الجزائي في عقد المدرب .
وقالت الصحيفة: "الإدارة كثفت اتصالاتها عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام الأهلي، بأكثر من شخصية نصراوية معتبرة بمحاولة تسديد الشرط الجزائي للمدرب الذي يصل إلى حوالي 30 مليوناً، وكيفية التخلص من المبلغ الكبير".
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرائد، الأربعاء المقبل في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021 .

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
06:44 PM

الشرط الجزائي.. "معضلة " النصر لإنهاء خدمات " فيتوريا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لازالت إدارة نادي النصر تبحث عن حل لإنهاء خدمات المدير الفني للفريق الكروي الأول البرتغالي "فيتوريا " بالتراضي، بعد تردي نتائج الفريق منذ انطلاق منافسات الموسم الرياضي الحالي، كما أن الفريق يقبع في المركز الـ 15 في سلم ترتيب فرق الدوري وبرصيد 4 نقاط فقط، بعد مرور 8 جولات .

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن على إدارة النصر توفير مبلغ 30 مليون ريال يمثل الشرط الجزائي في عقد المدرب .
وقالت الصحيفة: "الإدارة كثفت اتصالاتها عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام الأهلي، بأكثر من شخصية نصراوية معتبرة بمحاولة تسديد الشرط الجزائي للمدرب الذي يصل إلى حوالي 30 مليوناً، وكيفية التخلص من المبلغ الكبير".
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرائد، الأربعاء المقبل في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021 .

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