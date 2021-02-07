النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السحيباني" يزور مجمع الفقه الإسلامي الدولي ويطلع على خطته الخمسية

دعا إلى تعميق علاقات التكامل والشراكة لخدمة دول "التعاون الإسلامي"

قام الدكتور صالح بن حمد السحيباني المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي والوفد المرافق له بزيارة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمقره في جدة، وكان في استقباله الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام للمجمع.

وعبر "سانو" عن شكره الجزيل، وتقديره للدكتور السحيباني ووفده المرافق على هذه الزيارة التي تأتي تأكيدا للدعم السخي المتواصل وللرعاية الكريمة المستمرة التي يحظى بها المجمع من دولة المقر، المملكة العربية السعودية منذ نشأته قبل أربعة عقود.

واستعرض الخطة الاستراتيجية الخمسية للمجمع التي تتضمن ضبطا لرؤية المجمع، وتحديدا لرسالته، وتفصيلا لأهدافه، ووسائله، وصياغة واضحة لأهم الأنشطة والبرامج التي سينظمها خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكداً حرص الأمانة العامة للمجمع على تعزيز علاقات التعاون الوثيق والتواصل الدائم بين المجمع والمؤسسات العلمية الرائدة بالمملكة.

من جهته، أشاد الدكتور صالح بن حمد السحيباني المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي بالجهود التي يقوم بها المجمع، وتنطلق من دولة المقر المملكة العربية السعودية في ظل التحديات الحالية التي يواجهها العالم الإسلامي، معرباً عن تطلعات الدول الأعضاء بالمنظمة في أن يواصل المجمع دوره ومسيرته التي تحظى بعناية ودعم الدول الأعضاء وبخاصة المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية التي تؤكد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حرصها الحثيث على كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظمة وأجهزتها وتحقيق رفاهية الشعوب الإسلامية وازدهارها.

ودعا "السحيباني" في ختام زيارته المجمع إلى تعميق علاقات التكامل والشراكة بين مختلف الأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل ضمان تنفيذ ميثاق المنظمة بشكل عام، وتوفير الجهود وتحقيق التنسيق والتكامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السحيباني" يزور مجمع الفقه الإسلامي الدولي ويطلع على خطته الخمسية
سبق

قام الدكتور صالح بن حمد السحيباني المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي والوفد المرافق له بزيارة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمقره في جدة، وكان في استقباله الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام للمجمع.

وعبر "سانو" عن شكره الجزيل، وتقديره للدكتور السحيباني ووفده المرافق على هذه الزيارة التي تأتي تأكيدا للدعم السخي المتواصل وللرعاية الكريمة المستمرة التي يحظى بها المجمع من دولة المقر، المملكة العربية السعودية منذ نشأته قبل أربعة عقود.

واستعرض الخطة الاستراتيجية الخمسية للمجمع التي تتضمن ضبطا لرؤية المجمع، وتحديدا لرسالته، وتفصيلا لأهدافه، ووسائله، وصياغة واضحة لأهم الأنشطة والبرامج التي سينظمها خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكداً حرص الأمانة العامة للمجمع على تعزيز علاقات التعاون الوثيق والتواصل الدائم بين المجمع والمؤسسات العلمية الرائدة بالمملكة.

من جهته، أشاد الدكتور صالح بن حمد السحيباني المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي بالجهود التي يقوم بها المجمع، وتنطلق من دولة المقر المملكة العربية السعودية في ظل التحديات الحالية التي يواجهها العالم الإسلامي، معرباً عن تطلعات الدول الأعضاء بالمنظمة في أن يواصل المجمع دوره ومسيرته التي تحظى بعناية ودعم الدول الأعضاء وبخاصة المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية التي تؤكد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حرصها الحثيث على كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظمة وأجهزتها وتحقيق رفاهية الشعوب الإسلامية وازدهارها.

ودعا "السحيباني" في ختام زيارته المجمع إلى تعميق علاقات التكامل والشراكة بين مختلف الأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل ضمان تنفيذ ميثاق المنظمة بشكل عام، وتوفير الجهود وتحقيق التنسيق والتكامل.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:17 PM

"السحيباني" يزور مجمع الفقه الإسلامي الدولي ويطلع على خطته الخمسية

دعا إلى تعميق علاقات التكامل والشراكة لخدمة دول "التعاون الإسلامي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
217

قام الدكتور صالح بن حمد السحيباني المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي والوفد المرافق له بزيارة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمقره في جدة، وكان في استقباله الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام للمجمع.

وعبر "سانو" عن شكره الجزيل، وتقديره للدكتور السحيباني ووفده المرافق على هذه الزيارة التي تأتي تأكيدا للدعم السخي المتواصل وللرعاية الكريمة المستمرة التي يحظى بها المجمع من دولة المقر، المملكة العربية السعودية منذ نشأته قبل أربعة عقود.

واستعرض الخطة الاستراتيجية الخمسية للمجمع التي تتضمن ضبطا لرؤية المجمع، وتحديدا لرسالته، وتفصيلا لأهدافه، ووسائله، وصياغة واضحة لأهم الأنشطة والبرامج التي سينظمها خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكداً حرص الأمانة العامة للمجمع على تعزيز علاقات التعاون الوثيق والتواصل الدائم بين المجمع والمؤسسات العلمية الرائدة بالمملكة.

من جهته، أشاد الدكتور صالح بن حمد السحيباني المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي بالجهود التي يقوم بها المجمع، وتنطلق من دولة المقر المملكة العربية السعودية في ظل التحديات الحالية التي يواجهها العالم الإسلامي، معرباً عن تطلعات الدول الأعضاء بالمنظمة في أن يواصل المجمع دوره ومسيرته التي تحظى بعناية ودعم الدول الأعضاء وبخاصة المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية التي تؤكد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حرصها الحثيث على كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظمة وأجهزتها وتحقيق رفاهية الشعوب الإسلامية وازدهارها.

ودعا "السحيباني" في ختام زيارته المجمع إلى تعميق علاقات التكامل والشراكة بين مختلف الأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل ضمان تنفيذ ميثاق المنظمة بشكل عام، وتوفير الجهود وتحقيق التنسيق والتكامل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,906
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,495
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,284

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة