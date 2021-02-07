"السحيباني" يزور مجمع الفقه الإسلامي الدولي ويطلع على خطته الخمسية

دعا إلى تعميق علاقات التكامل والشراكة لخدمة دول "التعاون الإسلامي"

قام الدكتور صالح بن حمد السحيباني المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي والوفد المرافق له بزيارة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمقره في جدة، وكان في استقباله الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام للمجمع.

وعبر "سانو" عن شكره الجزيل، وتقديره للدكتور السحيباني ووفده المرافق على هذه الزيارة التي تأتي تأكيدا للدعم السخي المتواصل وللرعاية الكريمة المستمرة التي يحظى بها المجمع من دولة المقر، المملكة العربية السعودية منذ نشأته قبل أربعة عقود.

واستعرض الخطة الاستراتيجية الخمسية للمجمع التي تتضمن ضبطا لرؤية المجمع، وتحديدا لرسالته، وتفصيلا لأهدافه، ووسائله، وصياغة واضحة لأهم الأنشطة والبرامج التي سينظمها خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكداً حرص الأمانة العامة للمجمع على تعزيز علاقات التعاون الوثيق والتواصل الدائم بين المجمع والمؤسسات العلمية الرائدة بالمملكة.

من جهته، أشاد الدكتور صالح بن حمد السحيباني المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي بالجهود التي يقوم بها المجمع، وتنطلق من دولة المقر المملكة العربية السعودية في ظل التحديات الحالية التي يواجهها العالم الإسلامي، معرباً عن تطلعات الدول الأعضاء بالمنظمة في أن يواصل المجمع دوره ومسيرته التي تحظى بعناية ودعم الدول الأعضاء وبخاصة المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية التي تؤكد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حرصها الحثيث على كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظمة وأجهزتها وتحقيق رفاهية الشعوب الإسلامية وازدهارها.

ودعا "السحيباني" في ختام زيارته المجمع إلى تعميق علاقات التكامل والشراكة بين مختلف الأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل ضمان تنفيذ ميثاق المنظمة بشكل عام، وتوفير الجهود وتحقيق التنسيق والتكامل.