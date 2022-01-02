"ماريغا" مهاجم "الهلال" مطلوب في "إيفرتون" و"نيوكاسل"
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن مهاجم الهلال الحالي، اللاعب المالي موسى ماريغا بات مطلوباً في صفوف ناديي إيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين .
وبحسب تلك التقارير فإن الناديين يستعدان لتقديم عرضيهما لإدارة الهلال لشراء بطاقة اللاعب .
وينتهي عقد ماريغا مع الهلال في منتصف عام 2024، إذ إن الهلال كان قد اشتراه من نادي بورتو البرتغالي .
وقالت الصحف إنه سيكون من الصعوبة رحيل اللاعب عن الهلال حيث يتقاضى اللاعب راتباً سنوياً يبلغ نحو 5 ملايين يورو .
"ماريغا" مهاجم "الهلال" مطلوب في "إيفرتون" و"نيوكاسل"
محمد السيّد
سبق
2022-01-02
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن مهاجم الهلال الحالي، اللاعب المالي موسى ماريغا بات مطلوباً في صفوف ناديي إيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين .
وبحسب تلك التقارير فإن الناديين يستعدان لتقديم عرضيهما لإدارة الهلال لشراء بطاقة اللاعب .
وينتهي عقد ماريغا مع الهلال في منتصف عام 2024، إذ إن الهلال كان قد اشتراه من نادي بورتو البرتغالي .
وقالت الصحف إنه سيكون من الصعوبة رحيل اللاعب عن الهلال حيث يتقاضى اللاعب راتباً سنوياً يبلغ نحو 5 ملايين يورو .
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
02:31 PM
"ماريغا" مهاجم "الهلال" مطلوب في "إيفرتون" و"نيوكاسل"
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن مهاجم الهلال الحالي، اللاعب المالي موسى ماريغا بات مطلوباً في صفوف ناديي إيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين .
وبحسب تلك التقارير فإن الناديين يستعدان لتقديم عرضيهما لإدارة الهلال لشراء بطاقة اللاعب .
وينتهي عقد ماريغا مع الهلال في منتصف عام 2024، إذ إن الهلال كان قد اشتراه من نادي بورتو البرتغالي .
وقالت الصحف إنه سيكون من الصعوبة رحيل اللاعب عن الهلال حيث يتقاضى اللاعب راتباً سنوياً يبلغ نحو 5 ملايين يورو .