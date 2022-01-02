النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ماريغا" مهاجم "الهلال" مطلوب في "إيفرتون" و"نيوكاسل"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن مهاجم الهلال الحالي، اللاعب المالي موسى ماريغا بات مطلوباً في صفوف ناديي إيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين .

وبحسب تلك التقارير فإن الناديين يستعدان لتقديم عرضيهما لإدارة الهلال لشراء بطاقة اللاعب .

وينتهي عقد ماريغا مع الهلال في منتصف عام 2024، إذ إن الهلال كان قد اشتراه من نادي بورتو البرتغالي .

وقالت الصحف إنه سيكون من الصعوبة رحيل اللاعب عن الهلال حيث يتقاضى اللاعب راتباً سنوياً يبلغ نحو 5 ملايين يورو .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"ماريغا" مهاجم "الهلال" مطلوب في "إيفرتون" و"نيوكاسل"
سبق

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن مهاجم الهلال الحالي، اللاعب المالي موسى ماريغا بات مطلوباً في صفوف ناديي إيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين .

وبحسب تلك التقارير فإن الناديين يستعدان لتقديم عرضيهما لإدارة الهلال لشراء بطاقة اللاعب .

وينتهي عقد ماريغا مع الهلال في منتصف عام 2024، إذ إن الهلال كان قد اشتراه من نادي بورتو البرتغالي .

وقالت الصحف إنه سيكون من الصعوبة رحيل اللاعب عن الهلال حيث يتقاضى اللاعب راتباً سنوياً يبلغ نحو 5 ملايين يورو .

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
02:31 PM

"ماريغا" مهاجم "الهلال" مطلوب في "إيفرتون" و"نيوكاسل"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,929

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن مهاجم الهلال الحالي، اللاعب المالي موسى ماريغا بات مطلوباً في صفوف ناديي إيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين .

وبحسب تلك التقارير فإن الناديين يستعدان لتقديم عرضيهما لإدارة الهلال لشراء بطاقة اللاعب .

وينتهي عقد ماريغا مع الهلال في منتصف عام 2024، إذ إن الهلال كان قد اشتراه من نادي بورتو البرتغالي .

وقالت الصحف إنه سيكون من الصعوبة رحيل اللاعب عن الهلال حيث يتقاضى اللاعب راتباً سنوياً يبلغ نحو 5 ملايين يورو .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة