غرفة الرياض و"تنامي" يوقعان اتفاقية لتطوير العمل التنموي بالعاصمة

أنهت تطوير نموذج العمل المؤسسي لأحد بيوت الخبرة

وقع الأمين العام لـ"غرفة الرياض" ناصر أبو حيمد مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" د. فؤاد العبد الكريم مذكرة تفاهم بين الجانبين من أجل تطوير ودعم البرامج التنموية الموجهة للمجتمع المحلي لمنطقة الرياض ومحافظاتها.



وأوضح الأمين العام لـ"تنامي" خالد بن عبدالعزيز العواد أن المذكرة الموقعة بين الجانبين تهدف إلى دعم البرامج التنموية الموجهة للأسرة والمجتمع بالشراكة مع المجتمع المحلي ومؤسساته في مدينة الرياض ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، كما تساهم في تشجيع المبادرات المؤسسية التنموية وتبني التقارير والدراسات والبحوث والاستطلاعات المجتمعية.



وأضاف العواد أن مجالات العمل الخاصة بالطرفين تشمل نقل الخبرات وبناء القدرات المهنية في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية، التعاون في مجالات أخرى بين تنامي والغرفة، التعاون في تنفيذ البرامج والاستفادة من المنشآت التابعة للطرفين في تحقيق الأهداف المشتركة، وفق ما تراه الأطراف مناسب، مشاركة كل من الطرفين في الأنشطة والفعاليات، وما إلى ذلك من أنشطة أخرى تخدم الأهداف المشتركة.



وأبان "العواد" أن لجمعية تنامي الريادة في تطوير القطاع غير الربحي، حيث تعد أول جمعية متخصصة في هذا المجال، وانتقلت إلى تطوير القطاعين العام والخاص، حيث أنهت تطوير نموذج العمل التجاري لأحد أهم بيوت الخبرة في القطاع الخاص والذي يمتلك خبرات جاوزت 17 عامًا في مجال الدراسات والبحوث.



وأشار إلى أن ‫معمل الابتكار التنموي أحد مشاريع ‫تنامي أنهى تطوير نموذج العمل التجاري لمركز الفارس للدراسات والاستشارات وفق أحدث التجارب والممارسات العالمية، وعلى أيدي فريق عمل جمعية #تنامي لتزيد عمقها في قطاع التطوير بإضافة جانب تطوير القطاع الخاص، عبر إيجاد الحلول والممكنات التي تساعد على الانطلاق وتحقيق رؤية المملكة 2030م.