النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرفة الرياض و"تنامي" يوقعان اتفاقية لتطوير العمل التنموي بالعاصمة

أنهت تطوير نموذج العمل المؤسسي لأحد بيوت الخبرة

وقع الأمين العام لـ"غرفة الرياض" ناصر أبو حيمد مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" د. فؤاد العبد الكريم مذكرة تفاهم بين الجانبين من أجل تطوير ودعم البرامج التنموية الموجهة للمجتمع المحلي لمنطقة الرياض ومحافظاتها.

وأوضح الأمين العام لـ"تنامي" خالد بن عبدالعزيز العواد أن المذكرة الموقعة بين الجانبين تهدف إلى دعم البرامج التنموية الموجهة للأسرة والمجتمع بالشراكة مع المجتمع المحلي ومؤسساته في مدينة الرياض ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، كما تساهم في تشجيع المبادرات المؤسسية التنموية وتبني التقارير والدراسات والبحوث والاستطلاعات المجتمعية.

وأضاف العواد أن مجالات العمل الخاصة بالطرفين تشمل نقل الخبرات وبناء القدرات المهنية في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية، التعاون في مجالات أخرى بين تنامي والغرفة، التعاون في تنفيذ البرامج والاستفادة من المنشآت التابعة للطرفين في تحقيق الأهداف المشتركة، وفق ما تراه الأطراف مناسب، مشاركة كل من الطرفين في الأنشطة والفعاليات، وما إلى ذلك من أنشطة أخرى تخدم الأهداف المشتركة.

وأبان "العواد" أن لجمعية تنامي الريادة في تطوير القطاع غير الربحي، حيث تعد أول جمعية متخصصة في هذا المجال، وانتقلت إلى تطوير القطاعين العام والخاص، حيث أنهت تطوير نموذج العمل التجاري لأحد أهم بيوت الخبرة في القطاع الخاص والذي يمتلك خبرات جاوزت 17 عامًا في مجال الدراسات والبحوث.

وأشار إلى أن ‫معمل الابتكار التنموي أحد مشاريع ‫تنامي أنهى تطوير نموذج العمل التجاري لمركز الفارس للدراسات والاستشارات وفق أحدث التجارب والممارسات العالمية، وعلى أيدي فريق عمل جمعية #تنامي لتزيد عمقها في قطاع التطوير بإضافة جانب تطوير القطاع الخاص، عبر إيجاد الحلول والممكنات التي تساعد على الانطلاق وتحقيق رؤية المملكة 2030م.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
غرفة الرياض و"تنامي" يوقعان اتفاقية لتطوير العمل التنموي بالعاصمة
سبق

وقع الأمين العام لـ"غرفة الرياض" ناصر أبو حيمد مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" د. فؤاد العبد الكريم مذكرة تفاهم بين الجانبين من أجل تطوير ودعم البرامج التنموية الموجهة للمجتمع المحلي لمنطقة الرياض ومحافظاتها.

وأوضح الأمين العام لـ"تنامي" خالد بن عبدالعزيز العواد أن المذكرة الموقعة بين الجانبين تهدف إلى دعم البرامج التنموية الموجهة للأسرة والمجتمع بالشراكة مع المجتمع المحلي ومؤسساته في مدينة الرياض ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، كما تساهم في تشجيع المبادرات المؤسسية التنموية وتبني التقارير والدراسات والبحوث والاستطلاعات المجتمعية.

وأضاف العواد أن مجالات العمل الخاصة بالطرفين تشمل نقل الخبرات وبناء القدرات المهنية في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية، التعاون في مجالات أخرى بين تنامي والغرفة، التعاون في تنفيذ البرامج والاستفادة من المنشآت التابعة للطرفين في تحقيق الأهداف المشتركة، وفق ما تراه الأطراف مناسب، مشاركة كل من الطرفين في الأنشطة والفعاليات، وما إلى ذلك من أنشطة أخرى تخدم الأهداف المشتركة.

وأبان "العواد" أن لجمعية تنامي الريادة في تطوير القطاع غير الربحي، حيث تعد أول جمعية متخصصة في هذا المجال، وانتقلت إلى تطوير القطاعين العام والخاص، حيث أنهت تطوير نموذج العمل التجاري لأحد أهم بيوت الخبرة في القطاع الخاص والذي يمتلك خبرات جاوزت 17 عامًا في مجال الدراسات والبحوث.

وأشار إلى أن ‫معمل الابتكار التنموي أحد مشاريع ‫تنامي أنهى تطوير نموذج العمل التجاري لمركز الفارس للدراسات والاستشارات وفق أحدث التجارب والممارسات العالمية، وعلى أيدي فريق عمل جمعية #تنامي لتزيد عمقها في قطاع التطوير بإضافة جانب تطوير القطاع الخاص، عبر إيجاد الحلول والممكنات التي تساعد على الانطلاق وتحقيق رؤية المملكة 2030م.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
04:20 PM

غرفة الرياض و"تنامي" يوقعان اتفاقية لتطوير العمل التنموي بالعاصمة

أنهت تطوير نموذج العمل المؤسسي لأحد بيوت الخبرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
164

وقع الأمين العام لـ"غرفة الرياض" ناصر أبو حيمد مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" د. فؤاد العبد الكريم مذكرة تفاهم بين الجانبين من أجل تطوير ودعم البرامج التنموية الموجهة للمجتمع المحلي لمنطقة الرياض ومحافظاتها.

وأوضح الأمين العام لـ"تنامي" خالد بن عبدالعزيز العواد أن المذكرة الموقعة بين الجانبين تهدف إلى دعم البرامج التنموية الموجهة للأسرة والمجتمع بالشراكة مع المجتمع المحلي ومؤسساته في مدينة الرياض ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، كما تساهم في تشجيع المبادرات المؤسسية التنموية وتبني التقارير والدراسات والبحوث والاستطلاعات المجتمعية.

وأضاف العواد أن مجالات العمل الخاصة بالطرفين تشمل نقل الخبرات وبناء القدرات المهنية في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية، التعاون في مجالات أخرى بين تنامي والغرفة، التعاون في تنفيذ البرامج والاستفادة من المنشآت التابعة للطرفين في تحقيق الأهداف المشتركة، وفق ما تراه الأطراف مناسب، مشاركة كل من الطرفين في الأنشطة والفعاليات، وما إلى ذلك من أنشطة أخرى تخدم الأهداف المشتركة.

وأبان "العواد" أن لجمعية تنامي الريادة في تطوير القطاع غير الربحي، حيث تعد أول جمعية متخصصة في هذا المجال، وانتقلت إلى تطوير القطاعين العام والخاص، حيث أنهت تطوير نموذج العمل التجاري لأحد أهم بيوت الخبرة في القطاع الخاص والذي يمتلك خبرات جاوزت 17 عامًا في مجال الدراسات والبحوث.

وأشار إلى أن ‫معمل الابتكار التنموي أحد مشاريع ‫تنامي أنهى تطوير نموذج العمل التجاري لمركز الفارس للدراسات والاستشارات وفق أحدث التجارب والممارسات العالمية، وعلى أيدي فريق عمل جمعية #تنامي لتزيد عمقها في قطاع التطوير بإضافة جانب تطوير القطاع الخاص، عبر إيجاد الحلول والممكنات التي تساعد على الانطلاق وتحقيق رؤية المملكة 2030م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,412
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,238
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,756
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,687

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة