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حملات متواصلة.. بلدية الداير تغلق مطاعم وتصادر مواد فاسدة في حملاتها الرقابية

تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين

واصلت بلدية محافظة الداير، ممثلة بإدارة الخدمات "قسم الرقابة الصحية"، حملاتها الصباحية والمسائية، على المنشآت الصحية والمحلات التجارية، لمتابعتها من الناحية الصحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضمان حصول العمالة على شهادات صحية لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من سريان صلاحية رخص البلدية، مع متابعة طريقة التحضير والتخزين، والنقل للمأكولات والمشروبات، والتأكد من سلامتها ونظافة المعدات، وجميع ما يتعلق بتحضير وتجهيز المأكولات والمشروبات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير، المهندس عبد المجيد بن علي مذكور، أنه نتج عن الجولات إغلاق مطاعم عدة، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية، وضبط عمالة لعدم وجود شهادات صحية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكد رئيس بلدية الداير، أن البلدية ستواصل أعمالها في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الاتصال برقم البلاغات الموحد بأمانة المنطقة 940.


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حملات متواصلة.. بلدية الداير تغلق مطاعم وتصادر مواد فاسدة في حملاتها الرقابية
سبق

واصلت بلدية محافظة الداير، ممثلة بإدارة الخدمات "قسم الرقابة الصحية"، حملاتها الصباحية والمسائية، على المنشآت الصحية والمحلات التجارية، لمتابعتها من الناحية الصحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضمان حصول العمالة على شهادات صحية لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من سريان صلاحية رخص البلدية، مع متابعة طريقة التحضير والتخزين، والنقل للمأكولات والمشروبات، والتأكد من سلامتها ونظافة المعدات، وجميع ما يتعلق بتحضير وتجهيز المأكولات والمشروبات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير، المهندس عبد المجيد بن علي مذكور، أنه نتج عن الجولات إغلاق مطاعم عدة، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية، وضبط عمالة لعدم وجود شهادات صحية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكد رئيس بلدية الداير، أن البلدية ستواصل أعمالها في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الاتصال برقم البلاغات الموحد بأمانة المنطقة 940.


11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
01:25 AM

حملات متواصلة.. بلدية الداير تغلق مطاعم وتصادر مواد فاسدة في حملاتها الرقابية

تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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واصلت بلدية محافظة الداير، ممثلة بإدارة الخدمات "قسم الرقابة الصحية"، حملاتها الصباحية والمسائية، على المنشآت الصحية والمحلات التجارية، لمتابعتها من الناحية الصحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضمان حصول العمالة على شهادات صحية لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من سريان صلاحية رخص البلدية، مع متابعة طريقة التحضير والتخزين، والنقل للمأكولات والمشروبات، والتأكد من سلامتها ونظافة المعدات، وجميع ما يتعلق بتحضير وتجهيز المأكولات والمشروبات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير، المهندس عبد المجيد بن علي مذكور، أنه نتج عن الجولات إغلاق مطاعم عدة، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية، وضبط عمالة لعدم وجود شهادات صحية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكد رئيس بلدية الداير، أن البلدية ستواصل أعمالها في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الاتصال برقم البلاغات الموحد بأمانة المنطقة 940.


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