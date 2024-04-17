"صحة الشرقية" تتوعّد بمعاقبة منتهكي خصوصية "مريض الجبيل"

ممارسون صحيون في مستشفى خاص صوّروا أحد مصابي كورونا

وجّهت "صحة الشرقية" إدارة أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الجبيل بالتحقيق فوراً في سلوك عدد من الممارسين الصحيين في المستشفى، إضافة إلى حارس أمن.

وكان المذكورون قد قاموا بتصوير أحد المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد، ونشر المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت "صحة الشرقية" بياناً تؤكّد فيه عدم قبولها أيّ تجاوزات من هذا النوع، مشيرة إلى أن خصوصية المريض "خط أحمر"، وتوعّدت بتطبيق العقوبات بحق المخالفين بحسب الأنظمة المعمول بها.

يُذكر أن عدداً من مستخدمي مواقع التواصل تداولوا مقطعاً يظهر قيام عدد من موظفي المستشفى من طاقم التمريض والأمن بتتبع حالة وتصويرها بهواتفهم حتى وصولها إلى سيارة الإسعاف المُعدة لنقل الحالة إلى مستشفى آخر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.