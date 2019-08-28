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"عسيري" يتبرّع بكليته لينهي معاناة مواطن مع الفشل الكلوي

قال: "لا يعرف المتبرع له.. إنما يبتغي وجه الله"

أنهى الشاب خالد بن علي زغلول عسيري، أحد منسوبي بلدية محايل عسير؛ معاناة مريض مع الفشل الكلوي بعد تبرعه له، مجسدًا بذلك أسمى معاني الإنسانية بالإيثار والتضحية؛ لإنهاء معاناة أحد المواطنين في مدينة أبها مع الفشل الكلوي والغسيل.

وأجريت عملية التبرع بالكلى يوم أمس الثلاثاء 26-12-1440هـ في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، وتكللت بالنجاح؛ فبعد إجراء الفحوصات اللازمة أكد الفريق الطبي المباشر على العملية عدم وجود ما يمنع من التبرع.

وأشار "عسيري" إلى أنه لا يعرف المريض، وإنما عن طريق زميل شرح له معاناته منذ ست سنوات مع الغسيل، فبادر بالموافقة على التبرع، وأكد أن هذا الموقف هو ضمن عقيدتنا الإسلامية وثقافة المجتمع السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عسيري" يتبرّع بكليته لينهي معاناة مواطن مع الفشل الكلوي
سبق

أنهى الشاب خالد بن علي زغلول عسيري، أحد منسوبي بلدية محايل عسير؛ معاناة مريض مع الفشل الكلوي بعد تبرعه له، مجسدًا بذلك أسمى معاني الإنسانية بالإيثار والتضحية؛ لإنهاء معاناة أحد المواطنين في مدينة أبها مع الفشل الكلوي والغسيل.

وأجريت عملية التبرع بالكلى يوم أمس الثلاثاء 26-12-1440هـ في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، وتكللت بالنجاح؛ فبعد إجراء الفحوصات اللازمة أكد الفريق الطبي المباشر على العملية عدم وجود ما يمنع من التبرع.

وأشار "عسيري" إلى أنه لا يعرف المريض، وإنما عن طريق زميل شرح له معاناته منذ ست سنوات مع الغسيل، فبادر بالموافقة على التبرع، وأكد أن هذا الموقف هو ضمن عقيدتنا الإسلامية وثقافة المجتمع السعودي.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
05:01 PM

"عسيري" يتبرّع بكليته لينهي معاناة مواطن مع الفشل الكلوي

قال: "لا يعرف المتبرع له.. إنما يبتغي وجه الله"

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محمد طيران - محايل عسير
5
2,813

أنهى الشاب خالد بن علي زغلول عسيري، أحد منسوبي بلدية محايل عسير؛ معاناة مريض مع الفشل الكلوي بعد تبرعه له، مجسدًا بذلك أسمى معاني الإنسانية بالإيثار والتضحية؛ لإنهاء معاناة أحد المواطنين في مدينة أبها مع الفشل الكلوي والغسيل.

وأجريت عملية التبرع بالكلى يوم أمس الثلاثاء 26-12-1440هـ في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، وتكللت بالنجاح؛ فبعد إجراء الفحوصات اللازمة أكد الفريق الطبي المباشر على العملية عدم وجود ما يمنع من التبرع.

وأشار "عسيري" إلى أنه لا يعرف المريض، وإنما عن طريق زميل شرح له معاناته منذ ست سنوات مع الغسيل، فبادر بالموافقة على التبرع، وأكد أن هذا الموقف هو ضمن عقيدتنا الإسلامية وثقافة المجتمع السعودي.

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