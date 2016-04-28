أكد ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان أن الرؤية تستهدف أن يكون لدينا ثلاث جامعات من أهم 200 جامعة في العالم. وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة، إن التعليم في المملكة ليس سيئًا، مبينًا أن مصادر التعليم أصبحت مفتوحة، والتركيز سيكون في خطط التطوير على المهارات.

ولي العهد: نعمل أن يكون لدينا 3 جامعات سعودية من أهم جامعات العالم حامد العلي سبق 2021-04-28 أكد ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان أن الرؤية تستهدف أن يكون لدينا ثلاث جامعات من أهم 200 جامعة في العالم.



وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة، إن التعليم في المملكة ليس سيئًا، مبينًا أن مصادر التعليم أصبحت مفتوحة، والتركيز سيكون في خطط التطوير على المهارات.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 12:18 AM

اخر تعديل 28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 02:49 AM

ولي العهد: نعمل أن يكون لدينا 3 جامعات سعودية من أهم جامعات العالم قال إن التركيز سيكون في خطط التطوير على المهارات





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أكد ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان أن الرؤية تستهدف أن يكون لدينا ثلاث جامعات من أهم 200 جامعة في العالم.



وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة، إن التعليم في المملكة ليس سيئًا، مبينًا أن مصادر التعليم أصبحت مفتوحة، والتركيز سيكون في خطط التطوير على المهارات.