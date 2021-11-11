بسبب دقيقة ونصف دولار.. سائق قطارات يُقاضي شركته باليابان

السائق: القطار بلا ركاب.. الشركة: "لا عمل لا أجر"

قد نظن أن هذا السائق وهذه الشركة قد فرغوا من جميع أعمالهم، ولم يبقَ لهم إلا هذه القضية؛ لكن عندما نتذكر أن الحوادث ربما تقع بسبب التأخر لثوانٍ؛ نفهم لما قامت شركة قطارات يابانية بتغريم السائق نصف دولار إثر تأخر قطار بمقدار دقيقة واحدة؟ ولماذا رفع سائق القطار دعوى قضائية على الشركة؟

تأخير لمدة دقيقة

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، غرّمت شركة القطارات "جي آر وست" السائقَ بعد خلل في العمل في يونيو 2020، تسبب في تأخير القطار لمدة دقيقة واحدة.

وقالت الشركة إن السائق لم يقم بأي عمل أثناء التوقف.

ويسعى السائق للحصول على 2.2 مليون ين (حوالى 20 ألف دولار) كتعويض عن المعاناة النفسية التي تعرض لها.

بداية القصة

وبحسب الموقع الإخباري الياباني "سورانيوز24" كان من المقرر أن يقود السائق، الذي لم يُذكر اسمه، قطارًا فارغًا إلى محطة أوكاياما في جنوب البلاد؛ لكنه وصل إلى رصيف المحطة الخطأ، وانتظر لتولي القيادة من السائق السابق.

وبحلول الوقت الذي أدرك فيه خطأه انطلق إلى الرصيف الصحيح، وتأخر تبديل السائقين لمدة دقيقتين؛ مما أدى إلى تأخير دقيقة واحدة في مغادرة القطار وتأخير دقيقة واحدة في تخزين القطار في المستودع.

السائق: القطار بلا ركاب

وقامت "جي آر وست" في البداية بتغريم السائق 85 ينًّا (0.75 دولار)؛ لكنها وافقت لاحقًا على تخفيض الغرامة إلى 56 ينًّا، أي نصف دولار فقط، بعد أن رفع السائق شكوى أمام مكتب فحص معايير العمل في أوكاياما.

ورفض الموظف قبول التخفيض، وادعى أن التأخير لم يتسبب في تعطيل فعلي للجداول الزمنية أو الركاب؛ لأن القطار كان فارغًا أثناء الحادث.

الشركة: "لا عمل لا أجر"

لكن الشركة تقول إنها طبّقت مبدأ "لا عمل، لا أجر"، كما هو الحال بالنسبة لوصول الموظف المتأخر أو الغياب غير المبرر.

ورفع السائق قضيته أمام محكمة مقاطعة أوكاياما في مارس؛ حيث يسعى الآن للحصول على تعويضات.

اليابان تعتذر عن 20 ثانية تأخير

ويُعرف نظام السكك الحديدية في اليابان بدقته الشديدة. وفي عام 2017 أصدرت شركة السكك الحديدية اعتذارًا بعد أن غادر أحد قطاراتها محطة قبل 20 ثانية.

وإذا تأخر القطار أكثر من خمس دقائق، يتم إصدار شهادة للمسافرين، يمكنهم استخدامها كمبرر لتأخر وصولهم إلى مقاصدهم.