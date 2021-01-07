سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

علمت "سبق" بسقوط إحدى العربات المعلقة في ملاهي مهرجان المخواة الشتوي قبل قليل. فيما تشير معلومات غير مؤكدة إلى حدوث إصابتَين بسيطتَين في الموقع.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
علمت "سبق" بسقوط إحدى العربات المعلقة في ملاهي مهرجان المخواة الشتوي قبل قليل. فيما تشير معلومات غير مؤكدة إلى حدوث إصابتَين بسيطتَين في الموقع.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
علمت "سبق" بسقوط إحدى العربات المعلقة في ملاهي مهرجان المخواة الشتوي قبل قليل. فيما تشير معلومات غير مؤكدة إلى حدوث إصابتَين بسيطتَين في الموقع.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
علمت "سبق" بسقوط إحدى العربات المعلقة في ملاهي مهرجان المخواة الشتوي قبل قليل. فيما تشير معلومات غير مؤكدة إلى حدوث إصابتَين بسيطتَين في الموقع.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.