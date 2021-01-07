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سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

أنباء عن حدوث إصابتَيْن بسيطتَيْن في الموقع

علمت "سبق" بسقوط إحدى العربات المعلقة في ملاهي مهرجان المخواة الشتوي قبل قليل. فيما تشير معلومات غير مؤكدة إلى حدوث إصابتَين بسيطتَين في الموقع.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي
سبق

علمت "سبق" بسقوط إحدى العربات المعلقة في ملاهي مهرجان المخواة الشتوي قبل قليل. فيما تشير معلومات غير مؤكدة إلى حدوث إصابتَين بسيطتَين في الموقع.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
01:21 AM

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

أنباء عن حدوث إصابتَيْن بسيطتَيْن في الموقع

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
3,394

علمت "سبق" بسقوط إحدى العربات المعلقة في ملاهي مهرجان المخواة الشتوي قبل قليل. فيما تشير معلومات غير مؤكدة إلى حدوث إصابتَين بسيطتَين في الموقع.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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