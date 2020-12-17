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ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق

استمرت 4 أيام واستهدفت 32 مستفيدًا تحت عنوان "سلامة مناطق العمل"

استمرارًا لدوره في تقديم البرامج المتخصصة في مجال سلامة الطرق، والتي تحقق مستهدفاته في تقديم الدعم والتدريب في مجالي التطوير المهاري والفني؛ أقام المركز الوطني لسلامة الطرق بالشراكة مع وزارة النقل، ورشة عمل لمهندسي وزارة النقل على مدى 4 أيام عمل تحت عنوان "سلامة مناطق العمل وأصول التنفيذ والاستلام" بحضور كل من وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي ومدير عام الإدارة العامة للسلامة بالوزارة المهندس محمد آل عبود وعدد من المتخصصين في سلامة مناطق العمل.

استهدفت الورشة مديري ومهندسي إدارة السلامة بفروع وزارة النقل في مناطق المملكة، وتناولت رفع مستوى السلامة في مناطق العمل على طرق وزارة النقل وتطبيق إرشادات "مراقبة حركة المرور في منطقة العمل" عبر تفعيل عملية الكشف والمراقبة على التحويلات المرورية، بالإضافة إلى تطبيق مواصفات عناصر سلامة الطرق كاللوحات المرورية والعلامات الأرضية والحواجز الواقية، وكيفية مراجعة التصميمات التنفيذية الخاصة بعناصر سلامة الطرق، وعملية التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية وأصول الصناعة أثناء وبعد التنفيذ.

وتَضَمّن برنامج الورشة زيارة ميدانية للمستفيدين البالغ عددهم 32 مستفيدًا لمناطق عمل وزارة النقل.

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ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق
سبق

استمرارًا لدوره في تقديم البرامج المتخصصة في مجال سلامة الطرق، والتي تحقق مستهدفاته في تقديم الدعم والتدريب في مجالي التطوير المهاري والفني؛ أقام المركز الوطني لسلامة الطرق بالشراكة مع وزارة النقل، ورشة عمل لمهندسي وزارة النقل على مدى 4 أيام عمل تحت عنوان "سلامة مناطق العمل وأصول التنفيذ والاستلام" بحضور كل من وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي ومدير عام الإدارة العامة للسلامة بالوزارة المهندس محمد آل عبود وعدد من المتخصصين في سلامة مناطق العمل.

استهدفت الورشة مديري ومهندسي إدارة السلامة بفروع وزارة النقل في مناطق المملكة، وتناولت رفع مستوى السلامة في مناطق العمل على طرق وزارة النقل وتطبيق إرشادات "مراقبة حركة المرور في منطقة العمل" عبر تفعيل عملية الكشف والمراقبة على التحويلات المرورية، بالإضافة إلى تطبيق مواصفات عناصر سلامة الطرق كاللوحات المرورية والعلامات الأرضية والحواجز الواقية، وكيفية مراجعة التصميمات التنفيذية الخاصة بعناصر سلامة الطرق، وعملية التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية وأصول الصناعة أثناء وبعد التنفيذ.

وتَضَمّن برنامج الورشة زيارة ميدانية للمستفيدين البالغ عددهم 32 مستفيدًا لمناطق عمل وزارة النقل.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:43 PM

ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق

استمرت 4 أيام واستهدفت 32 مستفيدًا تحت عنوان "سلامة مناطق العمل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استمرارًا لدوره في تقديم البرامج المتخصصة في مجال سلامة الطرق، والتي تحقق مستهدفاته في تقديم الدعم والتدريب في مجالي التطوير المهاري والفني؛ أقام المركز الوطني لسلامة الطرق بالشراكة مع وزارة النقل، ورشة عمل لمهندسي وزارة النقل على مدى 4 أيام عمل تحت عنوان "سلامة مناطق العمل وأصول التنفيذ والاستلام" بحضور كل من وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي ومدير عام الإدارة العامة للسلامة بالوزارة المهندس محمد آل عبود وعدد من المتخصصين في سلامة مناطق العمل.

استهدفت الورشة مديري ومهندسي إدارة السلامة بفروع وزارة النقل في مناطق المملكة، وتناولت رفع مستوى السلامة في مناطق العمل على طرق وزارة النقل وتطبيق إرشادات "مراقبة حركة المرور في منطقة العمل" عبر تفعيل عملية الكشف والمراقبة على التحويلات المرورية، بالإضافة إلى تطبيق مواصفات عناصر سلامة الطرق كاللوحات المرورية والعلامات الأرضية والحواجز الواقية، وكيفية مراجعة التصميمات التنفيذية الخاصة بعناصر سلامة الطرق، وعملية التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية وأصول الصناعة أثناء وبعد التنفيذ.

وتَضَمّن برنامج الورشة زيارة ميدانية للمستفيدين البالغ عددهم 32 مستفيدًا لمناطق عمل وزارة النقل.

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