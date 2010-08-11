توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس "غائماً جزئياً" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و"صحواً" على المدينة المنورة. وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 - 45 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 38 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومتراً في الساعة. وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 40 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 45 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة. وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 – 45 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة. وبلغت درجة الحرارة في جدة 36 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 42 كيلومتراً في الساعة.

طقس "غائم جزئيًّا" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-11 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس "غائماً جزئياً" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و"صحواً" على المدينة المنورة.



وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 - 45 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 38 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومتراً في الساعة.



وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 40 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 45 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة.



وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 – 45 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة.



وبلغت درجة الحرارة في جدة 36 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 42 كيلومتراً في الساعة.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 05:06 PM

طقس "غائم جزئيًّا" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة "الأرصاد": الحرارة في المدينة المنورة تصل إلى 38 درجة





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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس "غائماً جزئياً" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و"صحواً" على المدينة المنورة.



وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 - 45 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 38 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومتراً في الساعة.



وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 40 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 45 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة.



وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 – 45 كيلومتراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة.



وبلغت درجة الحرارة في جدة 36 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 42 كيلومتراً في الساعة.