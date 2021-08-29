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لا تدع دماغك تنكمش.. 3 عوامل تقودك إلى الخرَف فاحذرها!

واحد من بين كل 14 شخصًا فوق سن الـ65 عامًا يعاني منه

كشفت دراسة طبية حديثة، عن ثلاثة أسباب مرتبطة بنمط الحياة الذي نعيشه، تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

تشير تقديرات إلى أن واحدا من بين كل 14 شخصًا فوق سن الـ65 عامًا يعاني من الخرَف، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى واحد تقريبًا من كل ستة أشخاص فوق عمر الثمانين.

ولم يكتشف العلم حتى الآن طريقة أو علاجًا يحول دون الإصابة بالخرَف؛ حيث لا يزال العلماء يحاولون فك غموض هذا المرض.

وحددت دراسة علمية نُشرت نتائجها في مجلة Neurology، ثلاث عادات تساهم في زيادة احتمال خطر الإصابة بالخرَف؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

هل تعاني من توهم المرض؟

وأشارت الدراسة التي شملت 4164 شخصًا بمتوسط عمر 59 عامًا، إلى أن العوامل الثلاثة، رفعت من معدلات الضعف الإدراكي، وتراجع قوة الذاكرة، وبروز علامات لانكماش الدماغ.

وخضع المشاركون في الدراسة لاختبارات الذاكرة ومهارات التفكير الأخرى، مثل سرعة معالجة المعلومات والانتباه.

وخلصت الدراسة إلى تحديد ثلاثة عوامل في نمط الحياة، زادت من خطر الإصابة بالخرَف والتدهور المعرفي، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس البريطانية".

وجاء التدخين في طليعة هذه العوامل، وهو ما يتوافق مع الأرقام المعلنة من جانب منظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن المدخنين أكثر عُرضة للإصابة بالخرَف بنسبة 45% مقارنة بغير المدخنين.

وإلى جانب التدخين؛ فقد أشارت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، تزيد من التدهور المعرفي وخطر الإصابة بالخرف؛ فضلًا عن عدم ممارسة الرياضة.

ولفتت الدراسة إلى أن التغذية السليمة والتمارين الرياضية يمكن أن تؤثر على تكوين الخلايا العصبية في "الحصين"، وهو تغصن صغير في الدماغ، يستقر أسفل كل من الفصين الصدغيين، ويؤدي دورًا مهمًّا في تكوين الذكريات، والتي ينتج بها الدماغ خلايا جديدة.

وحذّرت الدراسة من عامل ارتفاع ضغط الدم وخصوصًا في منتصف العمر، كونه عاملًا مساعدًا على الإصابة بالخرف.

ويتسبب ارتفاع ضغط في إتلاف وتضييق الأوعية الدموية في الدماغ؛ مما يزيد من فرص التمزق أو الانسداد.

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لا تدع دماغك تنكمش.. 3 عوامل تقودك إلى الخرَف فاحذرها!
سبق

كشفت دراسة طبية حديثة، عن ثلاثة أسباب مرتبطة بنمط الحياة الذي نعيشه، تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

تشير تقديرات إلى أن واحدا من بين كل 14 شخصًا فوق سن الـ65 عامًا يعاني من الخرَف، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى واحد تقريبًا من كل ستة أشخاص فوق عمر الثمانين.

ولم يكتشف العلم حتى الآن طريقة أو علاجًا يحول دون الإصابة بالخرَف؛ حيث لا يزال العلماء يحاولون فك غموض هذا المرض.

وحددت دراسة علمية نُشرت نتائجها في مجلة Neurology، ثلاث عادات تساهم في زيادة احتمال خطر الإصابة بالخرَف؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

هل تعاني من توهم المرض؟

وأشارت الدراسة التي شملت 4164 شخصًا بمتوسط عمر 59 عامًا، إلى أن العوامل الثلاثة، رفعت من معدلات الضعف الإدراكي، وتراجع قوة الذاكرة، وبروز علامات لانكماش الدماغ.

وخضع المشاركون في الدراسة لاختبارات الذاكرة ومهارات التفكير الأخرى، مثل سرعة معالجة المعلومات والانتباه.

وخلصت الدراسة إلى تحديد ثلاثة عوامل في نمط الحياة، زادت من خطر الإصابة بالخرَف والتدهور المعرفي، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس البريطانية".

وجاء التدخين في طليعة هذه العوامل، وهو ما يتوافق مع الأرقام المعلنة من جانب منظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن المدخنين أكثر عُرضة للإصابة بالخرَف بنسبة 45% مقارنة بغير المدخنين.

وإلى جانب التدخين؛ فقد أشارت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، تزيد من التدهور المعرفي وخطر الإصابة بالخرف؛ فضلًا عن عدم ممارسة الرياضة.

ولفتت الدراسة إلى أن التغذية السليمة والتمارين الرياضية يمكن أن تؤثر على تكوين الخلايا العصبية في "الحصين"، وهو تغصن صغير في الدماغ، يستقر أسفل كل من الفصين الصدغيين، ويؤدي دورًا مهمًّا في تكوين الذكريات، والتي ينتج بها الدماغ خلايا جديدة.

وحذّرت الدراسة من عامل ارتفاع ضغط الدم وخصوصًا في منتصف العمر، كونه عاملًا مساعدًا على الإصابة بالخرف.

ويتسبب ارتفاع ضغط في إتلاف وتضييق الأوعية الدموية في الدماغ؛ مما يزيد من فرص التمزق أو الانسداد.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
11:10 AM

لا تدع دماغك تنكمش.. 3 عوامل تقودك إلى الخرَف فاحذرها!

واحد من بين كل 14 شخصًا فوق سن الـ65 عامًا يعاني منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت دراسة طبية حديثة، عن ثلاثة أسباب مرتبطة بنمط الحياة الذي نعيشه، تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

تشير تقديرات إلى أن واحدا من بين كل 14 شخصًا فوق سن الـ65 عامًا يعاني من الخرَف، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى واحد تقريبًا من كل ستة أشخاص فوق عمر الثمانين.

ولم يكتشف العلم حتى الآن طريقة أو علاجًا يحول دون الإصابة بالخرَف؛ حيث لا يزال العلماء يحاولون فك غموض هذا المرض.

وحددت دراسة علمية نُشرت نتائجها في مجلة Neurology، ثلاث عادات تساهم في زيادة احتمال خطر الإصابة بالخرَف؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

هل تعاني من توهم المرض؟

وأشارت الدراسة التي شملت 4164 شخصًا بمتوسط عمر 59 عامًا، إلى أن العوامل الثلاثة، رفعت من معدلات الضعف الإدراكي، وتراجع قوة الذاكرة، وبروز علامات لانكماش الدماغ.

وخضع المشاركون في الدراسة لاختبارات الذاكرة ومهارات التفكير الأخرى، مثل سرعة معالجة المعلومات والانتباه.

وخلصت الدراسة إلى تحديد ثلاثة عوامل في نمط الحياة، زادت من خطر الإصابة بالخرَف والتدهور المعرفي، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس البريطانية".

وجاء التدخين في طليعة هذه العوامل، وهو ما يتوافق مع الأرقام المعلنة من جانب منظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن المدخنين أكثر عُرضة للإصابة بالخرَف بنسبة 45% مقارنة بغير المدخنين.

وإلى جانب التدخين؛ فقد أشارت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، تزيد من التدهور المعرفي وخطر الإصابة بالخرف؛ فضلًا عن عدم ممارسة الرياضة.

ولفتت الدراسة إلى أن التغذية السليمة والتمارين الرياضية يمكن أن تؤثر على تكوين الخلايا العصبية في "الحصين"، وهو تغصن صغير في الدماغ، يستقر أسفل كل من الفصين الصدغيين، ويؤدي دورًا مهمًّا في تكوين الذكريات، والتي ينتج بها الدماغ خلايا جديدة.

وحذّرت الدراسة من عامل ارتفاع ضغط الدم وخصوصًا في منتصف العمر، كونه عاملًا مساعدًا على الإصابة بالخرف.

ويتسبب ارتفاع ضغط في إتلاف وتضييق الأوعية الدموية في الدماغ؛ مما يزيد من فرص التمزق أو الانسداد.

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