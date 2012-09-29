تحالف للقاحات كورونا يتعهد بتخصيص 100 مليون جرعة للبلدان الفقيرة

تباع بسعر لا يتعدى 3 دولارات للمصل الواحد

تعهد تحالف اللقاحات "غافي" المتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بتخصيص 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المستقبلي ضد "كوفيد-19" للبلدان الفقيرة.



وأوضح "غافي" أن اللقاحات ستباع بسعر لا يتعدى ثلاثة دولارات للجرعة الواحدة، مع إمكانية الحصول على جرعات أكثر.

وطالبت أستراليا وأمريكا اللاتينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو، بتمكين جميع البلدان من الحصول على اللقاحات ضد وباء "كوفيد-19" عند إنتاجها في المستقبل، فيما حجزت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بالفعل أكثر من نصف الجرعات المخطط إنتاجها في المرحلة الأولى.

وأعلنت كندا الجمعة الماضي عن اتفاق مع المجموعة السويدية-البريطانية استرازينيكا لشراء نحو 20 مليون جرعة من اللقاح المحتمل ضد "كوفيد-19".