"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، تسجيل 335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375668 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 323 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366735 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6470 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2463 والحالات الحرجة 486 حالة.
"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-23
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، تسجيل 335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375668 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 323 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366735 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6470 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2463 والحالات الحرجة 486 حالة.
23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، تسجيل 335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375668 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 323 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366735 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6470 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2463 والحالات الحرجة 486 حالة.