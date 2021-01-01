إصابات كورونا عربياً .. لبنان 2385..المغرب 1777.. العراق 902

فيما سجلت الكويت 285 والجزائر 287 إصابة جديدة بالفيروس

سجلت الكويت 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 150869 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 936 حالة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 46 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3156 حالة.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن شفاء 260 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146777 حالة.



فيما سجلت لبنان 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 183888 إصابة.



وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 129790 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1266 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.



الى هذا سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 596193 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12824, فيما تم تسجيل 1976 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 539817 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 43552 مصاباً, منهم 153 في العناية المركزة.



على جانب آخر سجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 287 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99897 إصابةً.



وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد إجمالي الوفيات إلى 2762 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 268 مريضاً، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67395 حالةً.



أخيراً سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 440970.



وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 37 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7425 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 409638 حالة.