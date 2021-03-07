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الجيش اليمني ينصب كميناً لمجاميع حوثية في مأرب.. ويقتل جميع عناصرها

حاولت التسلل إلى أحد مواقعه في جبهة المخدرة

نفّذ الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني رصدوا محاولة مجاميع حوثية التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المخدرة، ونجحوا في استدراجها إلى كمين محكم في إحدى شعاب المنطقة.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات انتهت بمصرع جميع العناصر الحوثية المتسللة، فيما حصدت مدفعية الجيش الوطني مجاميع أخرى كانت تحاول تعزيز عناصرها المتسللين.

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الجيش اليمني ينصب كميناً لمجاميع حوثية في مأرب.. ويقتل جميع عناصرها
سبق

نفّذ الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني رصدوا محاولة مجاميع حوثية التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المخدرة، ونجحوا في استدراجها إلى كمين محكم في إحدى شعاب المنطقة.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات انتهت بمصرع جميع العناصر الحوثية المتسللة، فيما حصدت مدفعية الجيش الوطني مجاميع أخرى كانت تحاول تعزيز عناصرها المتسللين.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
07:36 PM

الجيش اليمني ينصب كميناً لمجاميع حوثية في مأرب.. ويقتل جميع عناصرها

حاولت التسلل إلى أحد مواقعه في جبهة المخدرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني رصدوا محاولة مجاميع حوثية التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المخدرة، ونجحوا في استدراجها إلى كمين محكم في إحدى شعاب المنطقة.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات انتهت بمصرع جميع العناصر الحوثية المتسللة، فيما حصدت مدفعية الجيش الوطني مجاميع أخرى كانت تحاول تعزيز عناصرها المتسللين.

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