بـ4 مواجهات حاسمة.. "سبت ملتهب" في معظم الملاعب الأوروبية

ديربيات مثيرة بإيطاليا وألمانيا والبارسا متحفّز والسيتي يؤمن موسمه التاريخي

تشهد الملاعب الأوروبية، السبت، مباريات قمة نارية، لعل أبرزها بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة ألمانية قد تحسم لقب البوندسليغا.

ويحل فريق بروسيا دورتموند ضيفًا على بايرن ميونيخ، على ملعب "أليانز أرينا" ضمن قمة منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الألماني؛ حيث أصبح الصراع على أشدّه بين الفريقين على اللقب قبل 6 جولات من انتهاء الدوري.

وبحسب سكاي نيوز عربية يدخل بروسيا دورتموند اللقاء في صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، فيما يحتلّ بايرن ميونيخ الوصافة برصيد 61 نقطة، وجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين للعملاق البافاري.

سباق الليجا

وفي موقعة نارية أخرى، يستقبل برشلونة ضيفًا من العيار الثقيل يتمثّل في أتلتيكو مدريد، وستكون هذه المباراة مهمة جدًّا لكلا الفريقين؛ ففي حال انتصار الفريق الكتالوني فإنه سيوسع الفارق مع أقرب منافسيه، بينما لو فاز أتلتيكو فإنه سيشعل مجددًا السباق على لقب الليغا.

ويدخل برشلونة المتصدّر مباراة اليوم أمام العملاق المدريدي مع أفضلية بفارق نقاط يصل إلى 8 نقاط لصالح البلوغرانا، ويستهدف برشلونة تحقيق الفوز والنقاط الثلاث لقتل أي أمل لدى أتلتيكو مدريد للمنافسة على لقب الدوري الإسباني، والاقتراب أكثر من حسم لقب الليغا للموسم الثاني على التوالي.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لن يكرر ما فعله مع النجم ليونيل ميسي منتصف الأسبوع؛ عندما قرر الإبقاء عليه على دكّة البدلاء ضد فياريال، وسوف يقوم بالدفع به أساسيًّا اليوم ضد أتلتيكو مدريد.

حلم الرباعية.. مستمر

أما مانشستر سيتي فيخوض اليوم مباراة فاصلة أمام برايتون، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والفوز بها سيقرب "السيتنزنز" من تحقيق اللقب؛ وبالتالي متابعة المشوار نحو الرباعية التاريخية المتمثلة في كأس الرابطة وكأس الاتحاد ولقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة منتشيًا بعد تأمين صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز في مباراته الأخيرة على حساب كارديف سيتي بهدفين دون رد، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 80 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول مع فارق مباراة بين الفريقين.

وفي المقابل يدخل برايتون المباراة قادمًا من خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام تشيلسي، ليحتلّ الفريق حاليًّا المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليغ برصيد 28 نقطة.

كلاسيكو إيطاليا

ويشهد الدوري الإيطالي مباراة بـ"طعم خاص" تجمع يوفنتوس وميلان في كلاسيكو مثير، وذلك رغم فارق النقاط بين الفريقين؛ إذ يحتلّ فريق "السيدة العجوز" الصدارة برصيد 81 نقطة، بفارق 29 نقطة عن ميلان الذي يحتلّ المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.

وأعرب مدرب ميلان، جينارو غاتوزو، عن تفاؤله عندما يحل فريقه ضيفًا على ملعب "يوفنتوس آرينا"؛ إذ قال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "التاريخ علمنا أن ميلان ينهض في الأوقات الحاسمة والصعبة، نسعى لاجتياز مباراة يوفنتوس".

وأضاف: "مباراة الديربي أمام إنترميلانو أصبحت جزءًا من الماضي، علينا التركيز في المباريات المقبلة، جميعها في متناول اليد".