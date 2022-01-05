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بالفيديو.. جموع غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على العلامة "اللحيدان" يتقدمهم المفتي العام

نبأ وفاته تصدّر الترند العالمي عبر منصة "تويتر"

أدّت جموع غفيرة من المصلين، عصر اليوم، صلاة الجنازة على جثمان عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجلس القضاء السابق الشيخ صالح اللحيدان، حيث تمت الصلاة عليه في جامع الراجحي بالرياض.

وقد أمَّ المصلين على جنازة الفقيد صالح اللحيدان سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

وشهدت صلاة الجنازة حضور حشود كبيرة، حيث امتلأ الجامع، وصلى المصلون خارج الجامع أيضاً ليتسع لهم المكان.

وتصدّر نبأ وفاة " اللحيدان " الترند العالمي وسط الدعوات الصادقة له بالمغفرة والرحمة، وذكر مآثره وما قدمه للإسلام والمسلمين عبر مسيرة حافلة بالعطاء ونشر العلم الشرعي.

الشيخ صالح اللحيدان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. جموع غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على العلامة "اللحيدان" يتقدمهم المفتي العام
سبق

أدّت جموع غفيرة من المصلين، عصر اليوم، صلاة الجنازة على جثمان عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجلس القضاء السابق الشيخ صالح اللحيدان، حيث تمت الصلاة عليه في جامع الراجحي بالرياض.

وقد أمَّ المصلين على جنازة الفقيد صالح اللحيدان سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

وشهدت صلاة الجنازة حضور حشود كبيرة، حيث امتلأ الجامع، وصلى المصلون خارج الجامع أيضاً ليتسع لهم المكان.

وتصدّر نبأ وفاة " اللحيدان " الترند العالمي وسط الدعوات الصادقة له بالمغفرة والرحمة، وذكر مآثره وما قدمه للإسلام والمسلمين عبر مسيرة حافلة بالعطاء ونشر العلم الشرعي.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:57 PM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:50 PM

بالفيديو.. جموع غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على العلامة "اللحيدان" يتقدمهم المفتي العام

نبأ وفاته تصدّر الترند العالمي عبر منصة "تويتر"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
5
3,912

أدّت جموع غفيرة من المصلين، عصر اليوم، صلاة الجنازة على جثمان عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجلس القضاء السابق الشيخ صالح اللحيدان، حيث تمت الصلاة عليه في جامع الراجحي بالرياض.

وقد أمَّ المصلين على جنازة الفقيد صالح اللحيدان سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

وشهدت صلاة الجنازة حضور حشود كبيرة، حيث امتلأ الجامع، وصلى المصلون خارج الجامع أيضاً ليتسع لهم المكان.

وتصدّر نبأ وفاة " اللحيدان " الترند العالمي وسط الدعوات الصادقة له بالمغفرة والرحمة، وذكر مآثره وما قدمه للإسلام والمسلمين عبر مسيرة حافلة بالعطاء ونشر العلم الشرعي.

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