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بيونس آيرس.. وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأرجنتيني

تناولا تكثيف التعاون البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس مجلس النواب في جمهورية الأرجنتين سرخيو توماس ماسا، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وفي بداية اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات مع جمهورية الأرجنتين، وتكثيف التنسيق المشترك في المجالات السياسية والتنموية والاستثمارية؛ وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030.

بدوره، رحّب رئيس مجلس النواب الأرجنتيني بسمو وزير الخارجية، وثمّن زيارته إلى الأرجنتين، التي وصفها بالمهمة من أجل نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وتناول اللقاءُ أهمية تكثيف التعاون البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين لتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاءَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين محمد العسيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيونس آيرس.. وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأرجنتيني
سبق

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس مجلس النواب في جمهورية الأرجنتين سرخيو توماس ماسا، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وفي بداية اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات مع جمهورية الأرجنتين، وتكثيف التنسيق المشترك في المجالات السياسية والتنموية والاستثمارية؛ وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030.

بدوره، رحّب رئيس مجلس النواب الأرجنتيني بسمو وزير الخارجية، وثمّن زيارته إلى الأرجنتين، التي وصفها بالمهمة من أجل نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وتناول اللقاءُ أهمية تكثيف التعاون البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين لتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاءَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين محمد العسيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
03:18 PM

بيونس آيرس.. وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأرجنتيني

تناولا تكثيف التعاون البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس مجلس النواب في جمهورية الأرجنتين سرخيو توماس ماسا، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وفي بداية اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات مع جمهورية الأرجنتين، وتكثيف التنسيق المشترك في المجالات السياسية والتنموية والاستثمارية؛ وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030.

بدوره، رحّب رئيس مجلس النواب الأرجنتيني بسمو وزير الخارجية، وثمّن زيارته إلى الأرجنتين، التي وصفها بالمهمة من أجل نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وتناول اللقاءُ أهمية تكثيف التعاون البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين لتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاءَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين محمد العسيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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