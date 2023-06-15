النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خميس مشيط تشيع جثامين ضحايا حادث عقبة "ضلع الستة" وسط حزن واسع

6  أفراد من أسرة واحدة

شيعت قبيلة المداخلة اليوم بمحافظة ‎خميس مشيط 6 أشخاص من أسرة واحدة، كانوا قد لقوا مصرعهم من جراء الحادث المروري المروع الذي شهدته عقبة ضلع مساء أمس. وتوفي في موقع الحادث خمسة، ولحقت بهم طفلة في السادسة من عمرها بعد نقلها للمستشفى. فيما خيم الحزن على جميع أفراد القبيلة وذوي المتوفين من جراء الفقد والمصاب الجلل الذي حلَّ بهم.

وكان محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، قد أبان لـ"سبق" في حينها أن "فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين سيارتَين، إحداهما من نوع أكورد، والأخرى دينا، في عقبة ضلع؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات".

وأضاف: "فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع عند الساعة الـ6.46 من مساء أمس توجهت 4 فرق إسعافية، واتضح عند وصول الفرق وجود خمس وفيات في موقع الحادث، وإصابتين، وتم نقلها لمستشفى الدرب العام".


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خميس مشيط تشيع جثامين ضحايا حادث عقبة "ضلع الستة" وسط حزن واسع
سبق

شيعت قبيلة المداخلة اليوم بمحافظة ‎خميس مشيط 6 أشخاص من أسرة واحدة، كانوا قد لقوا مصرعهم من جراء الحادث المروري المروع الذي شهدته عقبة ضلع مساء أمس. وتوفي في موقع الحادث خمسة، ولحقت بهم طفلة في السادسة من عمرها بعد نقلها للمستشفى. فيما خيم الحزن على جميع أفراد القبيلة وذوي المتوفين من جراء الفقد والمصاب الجلل الذي حلَّ بهم.

وكان محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، قد أبان لـ"سبق" في حينها أن "فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين سيارتَين، إحداهما من نوع أكورد، والأخرى دينا، في عقبة ضلع؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات".

وأضاف: "فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع عند الساعة الـ6.46 من مساء أمس توجهت 4 فرق إسعافية، واتضح عند وصول الفرق وجود خمس وفيات في موقع الحادث، وإصابتين، وتم نقلها لمستشفى الدرب العام".


15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
09:41 PM

خميس مشيط تشيع جثامين ضحايا حادث عقبة "ضلع الستة" وسط حزن واسع

6  أفراد من أسرة واحدة

A A A
محمد طيران - خميس مشيط
11
11,428

شيعت قبيلة المداخلة اليوم بمحافظة ‎خميس مشيط 6 أشخاص من أسرة واحدة، كانوا قد لقوا مصرعهم من جراء الحادث المروري المروع الذي شهدته عقبة ضلع مساء أمس. وتوفي في موقع الحادث خمسة، ولحقت بهم طفلة في السادسة من عمرها بعد نقلها للمستشفى. فيما خيم الحزن على جميع أفراد القبيلة وذوي المتوفين من جراء الفقد والمصاب الجلل الذي حلَّ بهم.

وكان محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، قد أبان لـ"سبق" في حينها أن "فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين سيارتَين، إحداهما من نوع أكورد، والأخرى دينا، في عقبة ضلع؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات".

وأضاف: "فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع عند الساعة الـ6.46 من مساء أمس توجهت 4 فرق إسعافية، واتضح عند وصول الفرق وجود خمس وفيات في موقع الحادث، وإصابتين، وتم نقلها لمستشفى الدرب العام".


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,122
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,715
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,246

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة