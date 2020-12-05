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"البلدية النسائية" بالطائف تضبط عدداً من المشاغل تقدم المعسل والشيشة

تكثف جهودها الميدانية بالمولات والمحال كافة للقضاء على الظواهر السلبية

ضبطت البلدية النسائية بالطائف مشاغل نسائية وبداخلها عدد من المعسلات وعلى إثر ذلك تم الإغلاق وفرض الغرامات وفق اللوائح.

وتواصل "الصحة" و "الشؤون البلدية والقروية" استمرار منع تقديم المعسل والشيشة في المقاهي والأماكن المصرح لها سابقاً، كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

يُشار إلى ان البلدية النسائية بالطائف تكثف جهودها الميدانية بالمولات والمحلات النسائية كافة للقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على الاشتراطات الصحية وغيرها فيما يتعلق بالرخص البلدية للمنشآت وضرورة الالتزام بالتوطين.

وزارة الشؤون البلدية والقروية فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة أمانة الطائف

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"البلدية النسائية" بالطائف تضبط عدداً من المشاغل تقدم المعسل والشيشة
سبق

ضبطت البلدية النسائية بالطائف مشاغل نسائية وبداخلها عدد من المعسلات وعلى إثر ذلك تم الإغلاق وفرض الغرامات وفق اللوائح.

وتواصل "الصحة" و "الشؤون البلدية والقروية" استمرار منع تقديم المعسل والشيشة في المقاهي والأماكن المصرح لها سابقاً، كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

يُشار إلى ان البلدية النسائية بالطائف تكثف جهودها الميدانية بالمولات والمحلات النسائية كافة للقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على الاشتراطات الصحية وغيرها فيما يتعلق بالرخص البلدية للمنشآت وضرورة الالتزام بالتوطين.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
01:00 AM

"البلدية النسائية" بالطائف تضبط عدداً من المشاغل تقدم المعسل والشيشة

تكثف جهودها الميدانية بالمولات والمحال كافة للقضاء على الظواهر السلبية

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
274

ضبطت البلدية النسائية بالطائف مشاغل نسائية وبداخلها عدد من المعسلات وعلى إثر ذلك تم الإغلاق وفرض الغرامات وفق اللوائح.

وتواصل "الصحة" و "الشؤون البلدية والقروية" استمرار منع تقديم المعسل والشيشة في المقاهي والأماكن المصرح لها سابقاً، كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

يُشار إلى ان البلدية النسائية بالطائف تكثف جهودها الميدانية بالمولات والمحلات النسائية كافة للقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على الاشتراطات الصحية وغيرها فيما يتعلق بالرخص البلدية للمنشآت وضرورة الالتزام بالتوطين.

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