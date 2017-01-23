"ديجنيك" لجماهير "ريد ستار" الصربي: ألا تعرفون "الهلال"؟ إنه الفريق الأفضل في آسيا

ردّ المدافع الأسترالي ميلوس ديجنيك على جماهير فريقه السابق ريد ستار الصربي وجماهير أخرى أسترالية اتهمته بأنه عاد للوراء بانضمامه للهلال، حيث قال في تصريحات لصحف بلاده: "من يقول ذلك لا يعرف الهلال.. إنه الفريق الأفضل في آسيا.. فريق قوي للغاية".

وتحدث المدافع عن الجماهير التي انتقدته لترك دوري أبطال أوروبا واللعب في الخليج قائلاً: "ريد ستار لم يشارك في دوري الأبطال منذ 26 عاماً.. من يضمن أنه سيشارك في المسابقة العام المقبل؟".

وتحدثت صحيفة "sbs" عن أن مسؤولي "ريد ستار" الصربي كانوا يودون الاستفادة تماماً من بيع اللاعب الذي انضم لهم في يوليو من العام الماضي، إذ كسبت الإدارة من وراء بيع اللاعب للهلال نحو 4 ملايين دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ مبيعات النادي للاعبيه للدوريات الخارجية.