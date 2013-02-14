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مذبحة ثلث الليل الأخير.. مدمن "شابو" يقتل والدَيْه وزوجته جنوب مصر

حاولوا الإمساك به للذهاب للطبيب للعلاج

قُتل 3 مصريين من أسرة واحدة في مذبحة شهدتها قرية (أبو مناع) التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا جنوب مصر؛ وذلك بعد أن أقدم شاب على قتل والدَيْه وزوجته بالرصاص، وإصابة شقيقته وزوجها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم الاثنين.

وأفادت "الأهرام" بأن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من الأهالي بسماع أصوات أعيرة نارية داخل منزل بالقرية قرابة الساعة الثالثة بعد منتصف ليل الأحد؛ وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى هناك.

وأضافت بأن التحريات بيَّنت أن المتهم كان يعاني مرضًا نفسيًّا منذ فترة نتيجة إدمانه مخدر "الشابو"، وحاول أهله إقناعه بعلاجه أكثر من مرة، لكنه رفض، وفي المرة الأخيرة حاولوا الإمساك به عنوة للذهاب به للطبيب للعلاج، ولكنه رفض، وأُصيب بحالة هياج؛ وأمسك ببندقية، وأطلق النيران على أسرته.

وبيَّنت الصحيفة أن الشرطة حاولت القبض على المتهم في مسكن خاص به تحت الإنشاء بأرض زراعية بدائرة المركز إلا أنه بادر بإطلاق النار؛ فبادلته القوات بالمثل؛ ما أدى إلى مقتله، وعُثر بجواره على بندقية آلية، وعدد كبير من الطلقات.

وأشارت إلى أن المتهم من مدمني "الشابو المخدر"، ومسجل خطر، وكان مسجونًا على ذمة قضايا، ومصابًا بحالة نفسية.

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مذبحة ثلث الليل الأخير.. مدمن "شابو" يقتل والدَيْه وزوجته جنوب مصر
سبق

قُتل 3 مصريين من أسرة واحدة في مذبحة شهدتها قرية (أبو مناع) التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا جنوب مصر؛ وذلك بعد أن أقدم شاب على قتل والدَيْه وزوجته بالرصاص، وإصابة شقيقته وزوجها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم الاثنين.

وأفادت "الأهرام" بأن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من الأهالي بسماع أصوات أعيرة نارية داخل منزل بالقرية قرابة الساعة الثالثة بعد منتصف ليل الأحد؛ وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى هناك.

وأضافت بأن التحريات بيَّنت أن المتهم كان يعاني مرضًا نفسيًّا منذ فترة نتيجة إدمانه مخدر "الشابو"، وحاول أهله إقناعه بعلاجه أكثر من مرة، لكنه رفض، وفي المرة الأخيرة حاولوا الإمساك به عنوة للذهاب به للطبيب للعلاج، ولكنه رفض، وأُصيب بحالة هياج؛ وأمسك ببندقية، وأطلق النيران على أسرته.

وبيَّنت الصحيفة أن الشرطة حاولت القبض على المتهم في مسكن خاص به تحت الإنشاء بأرض زراعية بدائرة المركز إلا أنه بادر بإطلاق النار؛ فبادلته القوات بالمثل؛ ما أدى إلى مقتله، وعُثر بجواره على بندقية آلية، وعدد كبير من الطلقات.

وأشارت إلى أن المتهم من مدمني "الشابو المخدر"، ومسجل خطر، وكان مسجونًا على ذمة قضايا، ومصابًا بحالة نفسية.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:22 PM

مذبحة ثلث الليل الأخير.. مدمن "شابو" يقتل والدَيْه وزوجته جنوب مصر

حاولوا الإمساك به للذهاب للطبيب للعلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 3 مصريين من أسرة واحدة في مذبحة شهدتها قرية (أبو مناع) التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا جنوب مصر؛ وذلك بعد أن أقدم شاب على قتل والدَيْه وزوجته بالرصاص، وإصابة شقيقته وزوجها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم الاثنين.

وأفادت "الأهرام" بأن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من الأهالي بسماع أصوات أعيرة نارية داخل منزل بالقرية قرابة الساعة الثالثة بعد منتصف ليل الأحد؛ وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى هناك.

وأضافت بأن التحريات بيَّنت أن المتهم كان يعاني مرضًا نفسيًّا منذ فترة نتيجة إدمانه مخدر "الشابو"، وحاول أهله إقناعه بعلاجه أكثر من مرة، لكنه رفض، وفي المرة الأخيرة حاولوا الإمساك به عنوة للذهاب به للطبيب للعلاج، ولكنه رفض، وأُصيب بحالة هياج؛ وأمسك ببندقية، وأطلق النيران على أسرته.

وبيَّنت الصحيفة أن الشرطة حاولت القبض على المتهم في مسكن خاص به تحت الإنشاء بأرض زراعية بدائرة المركز إلا أنه بادر بإطلاق النار؛ فبادلته القوات بالمثل؛ ما أدى إلى مقتله، وعُثر بجواره على بندقية آلية، وعدد كبير من الطلقات.

وأشارت إلى أن المتهم من مدمني "الشابو المخدر"، ومسجل خطر، وكان مسجونًا على ذمة قضايا، ومصابًا بحالة نفسية.

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