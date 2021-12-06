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ولي العهد يشهد انطلاق منافسات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 بكورنيش جدة

عبر عن أمنياته للمشاركين بالتوفيق.. وأشاد بمستوى التنافس القوي في السباق

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، التي أُقيمت على حلبة كورنيش جدة.

وقد توجَّه سمو ولي العهد إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 في الجولة قبل الأخيرة من منافسات بطولة العالم 2021 للفورمولا1 في موسمها الـ71، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات السيد جيان تودت.

وعُزف السلام الملكي السعودي، وأعلن سمو ولي العهد بعد ذلك بدء انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، مُعبِّرًا سموه عن أمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح، ومشيدًا بمستوى التنافس القوي الذي يشهده السباق.

وقد شهد السباق مع سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

كما شهد السباق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين عضو مجلس الشيوخ لرياضة السيارات الدولية FIA، وصاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وأصحاب السمو والمعالي، والمهتمون برياضة سباقات الفورمولا، وعدد من الضيوف.

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ولي العهد يشهد انطلاق منافسات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 بكورنيش جدة
سبق

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، التي أُقيمت على حلبة كورنيش جدة.

وقد توجَّه سمو ولي العهد إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 في الجولة قبل الأخيرة من منافسات بطولة العالم 2021 للفورمولا1 في موسمها الـ71، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات السيد جيان تودت.

وعُزف السلام الملكي السعودي، وأعلن سمو ولي العهد بعد ذلك بدء انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، مُعبِّرًا سموه عن أمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح، ومشيدًا بمستوى التنافس القوي الذي يشهده السباق.

وقد شهد السباق مع سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

كما شهد السباق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين عضو مجلس الشيوخ لرياضة السيارات الدولية FIA، وصاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وأصحاب السمو والمعالي، والمهتمون برياضة سباقات الفورمولا، وعدد من الضيوف.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
12:11 AM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:08 AM

ولي العهد يشهد انطلاق منافسات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 بكورنيش جدة

عبر عن أمنياته للمشاركين بالتوفيق.. وأشاد بمستوى التنافس القوي في السباق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، التي أُقيمت على حلبة كورنيش جدة.

وقد توجَّه سمو ولي العهد إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 في الجولة قبل الأخيرة من منافسات بطولة العالم 2021 للفورمولا1 في موسمها الـ71، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات السيد جيان تودت.

وعُزف السلام الملكي السعودي، وأعلن سمو ولي العهد بعد ذلك بدء انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، مُعبِّرًا سموه عن أمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح، ومشيدًا بمستوى التنافس القوي الذي يشهده السباق.

وقد شهد السباق مع سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

كما شهد السباق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين عضو مجلس الشيوخ لرياضة السيارات الدولية FIA، وصاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وأصحاب السمو والمعالي، والمهتمون برياضة سباقات الفورمولا، وعدد من الضيوف.

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