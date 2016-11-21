"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية ونشاط في الرياح على حائل

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطارٍ رعدية ونشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل؛ تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأفاد المركز بأن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطارٍ رعدية ونشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل؛ تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأفاد المركز بأن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطارٍ رعدية ونشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل؛ تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأفاد المركز بأن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطارٍ رعدية ونشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل؛ تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأفاد المركز بأن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.