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"كلوب" يرفض الإفصاح عن عقوبة "صلاح" السرية بعد زفاف شقيقه و"كورونا"

مدرب ليفربول: اللاعبون منضبطون لكن في بعض الأحيان الأمور لا تجري كما يجب

رفض الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الإفصاح عن حقيقة تعرض نجم الفريق المصري محمد صلاح لأي عقوبة، في ظل مخالفته الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأصرّ كلوب على أن تكون عقوبة صلاح سرية، بعدما تم تصوير اللاعب في حفل زفاف شقيقه لا يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي، خلال تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو".

وبحسب روسيا اليوم: أوضح كلوب أن أي مشكلة بين النادي واللاعب ستبقى بعيدة عن الإعلام، كما أنه من الصعب ذكر أي عقوبة قد توقع على صلاح.

وحضر صلاح حفل زفاف شقيقه أثناء تواجده في مصر للالتحاق بمنتخب "الفراعنة"، وظهر في بعض اللقطات دون ارتداء القناع الطبي، ثم أصيب بفيروس كورونا.

ودافع الألماني كلوب، أمس في مؤتمر صحفي، عن ذهاب اللاعب البالغ 28 عامًا إلى حفل زفاف شقيقه، وقال إن هناك المزيد من الضغوط الاجتماعية في البلدان الأخرى، وحفل زفاف الأخوة لحظة خاصة، لكن اللاعبين منضبطون بشكل كبير، مؤكدًا أن لاعبي فريقه منضبطون ويعرفون الوضع الذي نعيشه، لكن في بعض الأحيان الأمور لا تجري كما يجب.

وغاب صلاح عن لقاءَي منتخب "الفراعنة" ضد توغو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"كلوب" يرفض الإفصاح عن عقوبة "صلاح" السرية بعد زفاف شقيقه و"كورونا"
سبق

رفض الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الإفصاح عن حقيقة تعرض نجم الفريق المصري محمد صلاح لأي عقوبة، في ظل مخالفته الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأصرّ كلوب على أن تكون عقوبة صلاح سرية، بعدما تم تصوير اللاعب في حفل زفاف شقيقه لا يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي، خلال تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو".

وبحسب روسيا اليوم: أوضح كلوب أن أي مشكلة بين النادي واللاعب ستبقى بعيدة عن الإعلام، كما أنه من الصعب ذكر أي عقوبة قد توقع على صلاح.

وحضر صلاح حفل زفاف شقيقه أثناء تواجده في مصر للالتحاق بمنتخب "الفراعنة"، وظهر في بعض اللقطات دون ارتداء القناع الطبي، ثم أصيب بفيروس كورونا.

ودافع الألماني كلوب، أمس في مؤتمر صحفي، عن ذهاب اللاعب البالغ 28 عامًا إلى حفل زفاف شقيقه، وقال إن هناك المزيد من الضغوط الاجتماعية في البلدان الأخرى، وحفل زفاف الأخوة لحظة خاصة، لكن اللاعبين منضبطون بشكل كبير، مؤكدًا أن لاعبي فريقه منضبطون ويعرفون الوضع الذي نعيشه، لكن في بعض الأحيان الأمور لا تجري كما يجب.

وغاب صلاح عن لقاءَي منتخب "الفراعنة" ضد توغو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
01:20 PM

"كلوب" يرفض الإفصاح عن عقوبة "صلاح" السرية بعد زفاف شقيقه و"كورونا"

مدرب ليفربول: اللاعبون منضبطون لكن في بعض الأحيان الأمور لا تجري كما يجب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفض الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الإفصاح عن حقيقة تعرض نجم الفريق المصري محمد صلاح لأي عقوبة، في ظل مخالفته الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأصرّ كلوب على أن تكون عقوبة صلاح سرية، بعدما تم تصوير اللاعب في حفل زفاف شقيقه لا يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي، خلال تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو".

وبحسب روسيا اليوم: أوضح كلوب أن أي مشكلة بين النادي واللاعب ستبقى بعيدة عن الإعلام، كما أنه من الصعب ذكر أي عقوبة قد توقع على صلاح.

وحضر صلاح حفل زفاف شقيقه أثناء تواجده في مصر للالتحاق بمنتخب "الفراعنة"، وظهر في بعض اللقطات دون ارتداء القناع الطبي، ثم أصيب بفيروس كورونا.

ودافع الألماني كلوب، أمس في مؤتمر صحفي، عن ذهاب اللاعب البالغ 28 عامًا إلى حفل زفاف شقيقه، وقال إن هناك المزيد من الضغوط الاجتماعية في البلدان الأخرى، وحفل زفاف الأخوة لحظة خاصة، لكن اللاعبين منضبطون بشكل كبير، مؤكدًا أن لاعبي فريقه منضبطون ويعرفون الوضع الذي نعيشه، لكن في بعض الأحيان الأمور لا تجري كما يجب.

وغاب صلاح عن لقاءَي منتخب "الفراعنة" ضد توغو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.

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