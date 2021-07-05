النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

من جديد.. مواجهة سعودية مغربية في بطولة كأس العرب للمنتخبات

أجريت اليوم الاثنين في مدينة القاهرة، مراسم قرعة النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم، المقرر إقامتها في المملكة المغربية ويشارك فيها منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن.
وتستضف المملكة المغربية منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، حيث ستقام منافساتها خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 15 من أغسطس المقبل.
وأسفرت القرعة التي أجريت في حضور النائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه والدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد، عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: المغرب وفلسطين والسعودية والكويت.
المجموعة الثانية: الجزائر والإمارات وليبيا وجيبوتي.
المجموعة الثالثة: تونس والعراق وموريتانيا واليمن.
المجموعة الرابعة: مصر والبحرين والصومال ولبنان.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في عام 2011 في ضيافة المملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي ونال منتخب سوريا الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.
في حين، استضافت دولة قطر النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة عام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق وجاء المنتخب السعودي في الوصافة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
من جديد.. مواجهة سعودية مغربية في بطولة كأس العرب للمنتخبات
سبق

أجريت اليوم الاثنين في مدينة القاهرة، مراسم قرعة النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم، المقرر إقامتها في المملكة المغربية ويشارك فيها منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن.
وتستضف المملكة المغربية منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، حيث ستقام منافساتها خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 15 من أغسطس المقبل.
وأسفرت القرعة التي أجريت في حضور النائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه والدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد، عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: المغرب وفلسطين والسعودية والكويت.
المجموعة الثانية: الجزائر والإمارات وليبيا وجيبوتي.
المجموعة الثالثة: تونس والعراق وموريتانيا واليمن.
المجموعة الرابعة: مصر والبحرين والصومال ولبنان.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في عام 2011 في ضيافة المملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي ونال منتخب سوريا الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.
في حين، استضافت دولة قطر النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة عام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق وجاء المنتخب السعودي في الوصافة.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
03:55 PM

من جديد.. مواجهة سعودية مغربية في بطولة كأس العرب للمنتخبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,216

أجريت اليوم الاثنين في مدينة القاهرة، مراسم قرعة النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم، المقرر إقامتها في المملكة المغربية ويشارك فيها منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن.
وتستضف المملكة المغربية منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، حيث ستقام منافساتها خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 15 من أغسطس المقبل.
وأسفرت القرعة التي أجريت في حضور النائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه والدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد، عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: المغرب وفلسطين والسعودية والكويت.
المجموعة الثانية: الجزائر والإمارات وليبيا وجيبوتي.
المجموعة الثالثة: تونس والعراق وموريتانيا واليمن.
المجموعة الرابعة: مصر والبحرين والصومال ولبنان.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في عام 2011 في ضيافة المملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي ونال منتخب سوريا الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.
في حين، استضافت دولة قطر النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة عام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق وجاء المنتخب السعودي في الوصافة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,120
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,954
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,329
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة