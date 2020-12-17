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"مسام" ينتزع 1286 لغمًا في اليمن

خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر

تمكَّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2019م؛ من انتزاع تسعة ألغام مضادة للأفراد، و372 لغمًا مضادًّا للدبابات، و21 عبوة ناسفة، و884 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1.286 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثاني لهذا الشهر.

يُذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع بلغ 117.216 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن، إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

مسام اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع 1286 لغمًا في اليمن
سبق

تمكَّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2019م؛ من انتزاع تسعة ألغام مضادة للأفراد، و372 لغمًا مضادًّا للدبابات، و21 عبوة ناسفة، و884 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1.286 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثاني لهذا الشهر.

يُذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع بلغ 117.216 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن، إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
05:23 PM

"مسام" ينتزع 1286 لغمًا في اليمن

خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكَّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2019م؛ من انتزاع تسعة ألغام مضادة للأفراد، و372 لغمًا مضادًّا للدبابات، و21 عبوة ناسفة، و884 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1.286 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثاني لهذا الشهر.

يُذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع بلغ 117.216 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن، إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

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