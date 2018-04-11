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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره البحريني.. بحثا العلاقات الأخوية والتطورات

فيصل بن فرحان نوّه بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم.

ونوّه وزير الخارجية بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، مجدّداً تأكيد حرص المملكة العربية السعودية على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الدكتور الزياني؛ عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، وحرص مستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره البحريني.. بحثا العلاقات الأخوية والتطورات
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم.

ونوّه وزير الخارجية بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، مجدّداً تأكيد حرص المملكة العربية السعودية على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الدكتور الزياني؛ عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، وحرص مستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:44 AM

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره البحريني.. بحثا العلاقات الأخوية والتطورات

فيصل بن فرحان نوّه بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم.

ونوّه وزير الخارجية بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، مجدّداً تأكيد حرص المملكة العربية السعودية على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الدكتور الزياني؛ عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، وحرص مستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

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