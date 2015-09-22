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الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف

السلمي: صناعة المحتوى الرقمي هي عملية إنشاء أفكار لجذب الاهتمام

اختتمت فعاليات الملتقى العلمي الثالث بمكتبة الحرم المكي الشريف الذي تشرف عليه وكالة المكتبات والبحث العلمي، بلقاءين (صناعة المحتوى الرقمي) ألقاه رئيس قسم العلاقات بكلية الإعلام والاتصال الدكتور عبدالوهاب السلمي، و(النظام الغذائي الصحي) ألقاه المدرب الدولي الدكتور خالد العرابي.

وتحدث السلمي؛ عن المحتوى الرقمي، وقال: صناعة المحتوى الرقمي هي عملية إنشاء أفكار لجذب الاهتمام، وإنشاء محتوى مكتوب أو مرئي حول تلك الأفكار، المحتوى الرقمي هو رسالتك التي تظهر في أشكال مختلفة.

عندما تنشئ محتوى فأنت تقدم معلومات مجانية ومفيدة إلى جمهورك، وتجذب مهتمين جدداً إلى موقعك، وتتمكن من الاحتفاظ بجمهورك الحاليين.

وأكد الدكتور أن أهم إستراتيجية في صناعة المحتوى الرقمي هي وضع أهداف المحتوى الخاص بك، ويجب أن تكون:

«ذكية.

قابلة للقياس.

يسهل الوصول إليها.

ذات صلة بالهدف.

ومحددة في الوقت».

يجب أن تبدأ بتحديد أهدافك، ثم تنشئ المحتوى الخاص بك.

وتحدث الدكتور خالد العرابي؛ عن نظام الغداء الصحي وأهميته لصحة الإنسان؛ مؤكداً أنه ينبغي لك اتباع نظام غذائي صحي يمنحك كل المواد الغذائية التي يحتاج إليها جسمك، ويجب تناول كمية مناسبة من الطعام، تتناسب مع نسبة الحرق لدى الفرد، وتناول مجموعة واسعة ومتنوعة من الأطعمة وهذا ما نعنيه بمتوازن.

وبيّن الدكتور العرابي؛ أن هناك مجموعة من الإرشادات التي ينبغي اتباعها وهي تناول الوجبات الغنية بالنشويات فهي تمنحك الطاقة والنشاط، وتناول الكثير من الفواكه والخضار يومياً، وتناول المزيد من الأسماك، والتخفيف من تناول الدهون المشبّعة والسكر، وتناول كميات أقل من الملح لا تتعدى ال 6 غرامات يومياً للبالغين، وممارسة الرياضة والمحافظة على وزن صحي، وتجنّب التدخين، وشرب الكثير من الماء، وعدم إهمال وجبة الإفطار، فتناول الإفطار بشكل منتظم يمنحك الطاقة التي تحتاج إليها خلال النهار.

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الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف
سبق

اختتمت فعاليات الملتقى العلمي الثالث بمكتبة الحرم المكي الشريف الذي تشرف عليه وكالة المكتبات والبحث العلمي، بلقاءين (صناعة المحتوى الرقمي) ألقاه رئيس قسم العلاقات بكلية الإعلام والاتصال الدكتور عبدالوهاب السلمي، و(النظام الغذائي الصحي) ألقاه المدرب الدولي الدكتور خالد العرابي.

وتحدث السلمي؛ عن المحتوى الرقمي، وقال: صناعة المحتوى الرقمي هي عملية إنشاء أفكار لجذب الاهتمام، وإنشاء محتوى مكتوب أو مرئي حول تلك الأفكار، المحتوى الرقمي هو رسالتك التي تظهر في أشكال مختلفة.

عندما تنشئ محتوى فأنت تقدم معلومات مجانية ومفيدة إلى جمهورك، وتجذب مهتمين جدداً إلى موقعك، وتتمكن من الاحتفاظ بجمهورك الحاليين.

وأكد الدكتور أن أهم إستراتيجية في صناعة المحتوى الرقمي هي وضع أهداف المحتوى الخاص بك، ويجب أن تكون:

«ذكية.

قابلة للقياس.

يسهل الوصول إليها.

ذات صلة بالهدف.

ومحددة في الوقت».

يجب أن تبدأ بتحديد أهدافك، ثم تنشئ المحتوى الخاص بك.

وتحدث الدكتور خالد العرابي؛ عن نظام الغداء الصحي وأهميته لصحة الإنسان؛ مؤكداً أنه ينبغي لك اتباع نظام غذائي صحي يمنحك كل المواد الغذائية التي يحتاج إليها جسمك، ويجب تناول كمية مناسبة من الطعام، تتناسب مع نسبة الحرق لدى الفرد، وتناول مجموعة واسعة ومتنوعة من الأطعمة وهذا ما نعنيه بمتوازن.

وبيّن الدكتور العرابي؛ أن هناك مجموعة من الإرشادات التي ينبغي اتباعها وهي تناول الوجبات الغنية بالنشويات فهي تمنحك الطاقة والنشاط، وتناول الكثير من الفواكه والخضار يومياً، وتناول المزيد من الأسماك، والتخفيف من تناول الدهون المشبّعة والسكر، وتناول كميات أقل من الملح لا تتعدى ال 6 غرامات يومياً للبالغين، وممارسة الرياضة والمحافظة على وزن صحي، وتجنّب التدخين، وشرب الكثير من الماء، وعدم إهمال وجبة الإفطار، فتناول الإفطار بشكل منتظم يمنحك الطاقة التي تحتاج إليها خلال النهار.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
09:21 AM

الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف

السلمي: صناعة المحتوى الرقمي هي عملية إنشاء أفكار لجذب الاهتمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت فعاليات الملتقى العلمي الثالث بمكتبة الحرم المكي الشريف الذي تشرف عليه وكالة المكتبات والبحث العلمي، بلقاءين (صناعة المحتوى الرقمي) ألقاه رئيس قسم العلاقات بكلية الإعلام والاتصال الدكتور عبدالوهاب السلمي، و(النظام الغذائي الصحي) ألقاه المدرب الدولي الدكتور خالد العرابي.

وتحدث السلمي؛ عن المحتوى الرقمي، وقال: صناعة المحتوى الرقمي هي عملية إنشاء أفكار لجذب الاهتمام، وإنشاء محتوى مكتوب أو مرئي حول تلك الأفكار، المحتوى الرقمي هو رسالتك التي تظهر في أشكال مختلفة.

عندما تنشئ محتوى فأنت تقدم معلومات مجانية ومفيدة إلى جمهورك، وتجذب مهتمين جدداً إلى موقعك، وتتمكن من الاحتفاظ بجمهورك الحاليين.

وأكد الدكتور أن أهم إستراتيجية في صناعة المحتوى الرقمي هي وضع أهداف المحتوى الخاص بك، ويجب أن تكون:

«ذكية.

قابلة للقياس.

يسهل الوصول إليها.

ذات صلة بالهدف.

ومحددة في الوقت».

يجب أن تبدأ بتحديد أهدافك، ثم تنشئ المحتوى الخاص بك.

وتحدث الدكتور خالد العرابي؛ عن نظام الغداء الصحي وأهميته لصحة الإنسان؛ مؤكداً أنه ينبغي لك اتباع نظام غذائي صحي يمنحك كل المواد الغذائية التي يحتاج إليها جسمك، ويجب تناول كمية مناسبة من الطعام، تتناسب مع نسبة الحرق لدى الفرد، وتناول مجموعة واسعة ومتنوعة من الأطعمة وهذا ما نعنيه بمتوازن.

وبيّن الدكتور العرابي؛ أن هناك مجموعة من الإرشادات التي ينبغي اتباعها وهي تناول الوجبات الغنية بالنشويات فهي تمنحك الطاقة والنشاط، وتناول الكثير من الفواكه والخضار يومياً، وتناول المزيد من الأسماك، والتخفيف من تناول الدهون المشبّعة والسكر، وتناول كميات أقل من الملح لا تتعدى ال 6 غرامات يومياً للبالغين، وممارسة الرياضة والمحافظة على وزن صحي، وتجنّب التدخين، وشرب الكثير من الماء، وعدم إهمال وجبة الإفطار، فتناول الإفطار بشكل منتظم يمنحك الطاقة التي تحتاج إليها خلال النهار.

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