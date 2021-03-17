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شاهد ما فعله الابن العاق بأمه التي تجاوزت التسعين

اوقفته الشرطة عقب بث الفيديو

رصَد شريط فيديو لحظات صادمة للغاية، اعتدى فيها رجل بالضرب المبرح على أمه، رغم أنها مسنة وتبلغ من العمر 95 عامًا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الاعتداء وقع فبراير الماضي؛ لكن السلطات تمكنت من القبض على الابن المعتدي مؤخرًا.
وأظهرت الفيديوهات لورينزا رييس جالسة على أريكة في المنزل الذي تعيشه فيه مع ابنها بالمكسيك، قبل أن يقترب منها ابنها، حيث خلع سترتها وبدأ في هزها بعنف شديد، ووجه صفعات قوية على وجهها وركلها على ساقها.
وبعد لحظات، جلس بجانبها وبدا عليه الغضب من حركة يديه السريعتين، وضربها مرة أخرى، وهو يتكلم.
وترك والدته مهنكة الجسم وهي تحاول النهوض من مقعدها، ولاحقًا عاد الرجل وصفع أمه من جديد.
ويبدو أن الفيديو سجله أحد الجيران، وبعدما تسرب الفيديو إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وصلت الشرطة إلى المكان، وكان الابن قد فر.
وعن سبب اعتداء الابن على أمه، أشارت الصحيفة إلى أن الابن ربما كان يعاقب أمه لأنها لا تقوم بأداء الصلوات؛ حيث يقول: "هل رأيت، أنت لا تستطيعين أداء الصلوات".
وكثفت النيابة العامة في العاصمة نيو مكسيكو، تحقيقاتها وعمليات التفتيش، قبل أن تعثر على الابن وتلقي القبض عليه.

الابن العاق

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شاهد ما فعله الابن العاق بأمه التي تجاوزت التسعين
سبق

رصَد شريط فيديو لحظات صادمة للغاية، اعتدى فيها رجل بالضرب المبرح على أمه، رغم أنها مسنة وتبلغ من العمر 95 عامًا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الاعتداء وقع فبراير الماضي؛ لكن السلطات تمكنت من القبض على الابن المعتدي مؤخرًا.
وأظهرت الفيديوهات لورينزا رييس جالسة على أريكة في المنزل الذي تعيشه فيه مع ابنها بالمكسيك، قبل أن يقترب منها ابنها، حيث خلع سترتها وبدأ في هزها بعنف شديد، ووجه صفعات قوية على وجهها وركلها على ساقها.
وبعد لحظات، جلس بجانبها وبدا عليه الغضب من حركة يديه السريعتين، وضربها مرة أخرى، وهو يتكلم.
وترك والدته مهنكة الجسم وهي تحاول النهوض من مقعدها، ولاحقًا عاد الرجل وصفع أمه من جديد.
ويبدو أن الفيديو سجله أحد الجيران، وبعدما تسرب الفيديو إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وصلت الشرطة إلى المكان، وكان الابن قد فر.
وعن سبب اعتداء الابن على أمه، أشارت الصحيفة إلى أن الابن ربما كان يعاقب أمه لأنها لا تقوم بأداء الصلوات؛ حيث يقول: "هل رأيت، أنت لا تستطيعين أداء الصلوات".
وكثفت النيابة العامة في العاصمة نيو مكسيكو، تحقيقاتها وعمليات التفتيش، قبل أن تعثر على الابن وتلقي القبض عليه.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
01:11 PM

شاهد ما فعله الابن العاق بأمه التي تجاوزت التسعين

اوقفته الشرطة عقب بث الفيديو

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
4,521

رصَد شريط فيديو لحظات صادمة للغاية، اعتدى فيها رجل بالضرب المبرح على أمه، رغم أنها مسنة وتبلغ من العمر 95 عامًا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الاعتداء وقع فبراير الماضي؛ لكن السلطات تمكنت من القبض على الابن المعتدي مؤخرًا.
وأظهرت الفيديوهات لورينزا رييس جالسة على أريكة في المنزل الذي تعيشه فيه مع ابنها بالمكسيك، قبل أن يقترب منها ابنها، حيث خلع سترتها وبدأ في هزها بعنف شديد، ووجه صفعات قوية على وجهها وركلها على ساقها.
وبعد لحظات، جلس بجانبها وبدا عليه الغضب من حركة يديه السريعتين، وضربها مرة أخرى، وهو يتكلم.
وترك والدته مهنكة الجسم وهي تحاول النهوض من مقعدها، ولاحقًا عاد الرجل وصفع أمه من جديد.
ويبدو أن الفيديو سجله أحد الجيران، وبعدما تسرب الفيديو إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وصلت الشرطة إلى المكان، وكان الابن قد فر.
وعن سبب اعتداء الابن على أمه، أشارت الصحيفة إلى أن الابن ربما كان يعاقب أمه لأنها لا تقوم بأداء الصلوات؛ حيث يقول: "هل رأيت، أنت لا تستطيعين أداء الصلوات".
وكثفت النيابة العامة في العاصمة نيو مكسيكو، تحقيقاتها وعمليات التفتيش، قبل أن تعثر على الابن وتلقي القبض عليه.

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